DCNews Politica Lia Olguța Vasilescu, val de atacuri la Ilie Bolojan, ”șobolanul ăl mare”
Data publicării: 09:21 21 Apr 2026

Lia Olguța Vasilescu, val de atacuri la Ilie Bolojan, ”șobolanul ăl mare”
Autor: Roxana Neagu

lia olguta vasilescu Inquam Photos/ Octav Ganea

Lia Olguța Vasilescu, o figură importantă din PSD, a lansat un val de atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan, inclusiv jigniri, în ziua în care PSD a decis retragerea sprijinului politic acordat Guvernului Bolojan.

”Dacă ar fi să dăm definiția crizei, cred că, dacă ne-am uitat în dicționar, este fotografia lui Ilie Bolojan” a spus Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei. 

Aceasta a continuat: ”Datoria publică a crescut în ultimele 9 luni la 125 de mld. în plus - asta în condițiile în care au scăzut pensii, salarii, ați tăiat de la mame, de la copiii cu cancer, persoane cu handicap, de la profesori, de la studenți de peste tot. Atunci, care este reforma? De fapt, pe Ilie Bolojan nu-l trimite acasă PSD-ul, îl trimite acasă INS-ul”. 

”El cică pune lanterna pe șobolanii găsiți într-o cămară. Dar oare în cămara aia nu o fi găsit nicio oglindă, ca să se uite în ea și să vadă că șobolanul ăl mare are o singură sprânceană și se uită încruntat către poporul român?” a spus Lia Olguța Vasilescu. 

