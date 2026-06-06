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DCNews Stiri "Explozia pe care probabil nu ai văzut-o vineri la știri". Analistul financiar Radu Georgescu: Același nivel de surpriză

"Explozia pe care probabil nu ai văzut-o vineri la știri". Analistul financiar Radu Georgescu: Același nivel de surpriză

Autor: Viviana Marsaa
Data publicării: 06 Iun 2026
imagine bursă Foto: Freepik
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Analistul financiar Radu Georgescu susține că vineri, 5 iunie, România a fost zguduită de două explozii, dar că despre una dintre ele probabil mulți români nu au auzit.

Vineri, 5 iunie, o dronă marină a explodat în Portul Constanța. A doua explozie, spune analistul financiar Radu Georgescu, a fost una fianciară.

VEZI ȘI: Grupul grec Fourlis, proprietarul Intersport, avertisment dur despre economia României. Analistul Radu Georgescu: Grecia a suferit. Turcia s-a prăbușit

"Ieri, 5 iunie 2026, a fost o zi memorabilă pe planeta Pământ: două explozii, același nivel de surpriză. Încep cu cea pe care probabil o știi, daca ai TV sau internet:

Explozia nr. 1 — Constanța, ora 10:28

O dronă militară cu exploziv a intrat nestingherită în cel mai mare port al României și a explodat în Portul Constanța. Cu această ocazie, toată planeta Pământ — inclusiv Rusia — a aflat un lucru esențial despre România: România nu poate detecta dronele cu exploziv care vin pe mare. Săptămâna trecută, aceeași planetă — inclusiv Rusia— aflase că nici dronele cu exploziv care vin prin aer nu pot fi doborâte.

Practic, sistemele militare de protecție ale României sunt în prezent echivalente cu cele din vremea lui Ștefan cel Mare. Adică pericolul militar se observă cu ochiul liber. Și nu metaforic. Dronă a fost descoperită la ora 06:20 dimineața de un om care a văzut ceva plutind în port. Marele noroc a fost că dronă nu a venit noaptea. Pentru că noaptea o vedeau doar pisicile. Și pisicile, oricât de patrioate, nu au acces la sistemul RO-Alert. Iar știrile de azi ar fi fost mult mai grave.

Explozia nr. 2 — Wall Street, aceeași zi

Aceasta este explozia pe care probabil nu ai văzut-o la știri, dar care te afectează mai mult decât crezi. Ieri, pe piețele financiare ale planetei Pământ:

• Bursa din SUA ( Nasdaq ): -4%

• NVIDIA — cea mai mare companie de pe toate bursele planetei: -6%

• Aur: -4%

• Bitcoin: -7%

Nu a fost o dronă de data aceasta. A fost FED — Banca Centrală a SUA. FED a semnalat că vrea să crească dobânda de referință, deoarece inflația din SUA a explodat la 3,8% în aprilie — cel mai ridicat nivel din 2023 și în orice țară normală, Banca Centrală crește dobânda peste nivelul inflației pentru a o controla.

O creștere a dobânzii FED are efect de domino pe toată economia planetei — credite mai scumpe, burse în scădere, monede sub presiune.

Dar România nu este o țară normală — nici militar, nici economic. În timp ce FED crește dobânda peste inflație:

• Inflația din România în mai 2026: estimată peste 11%

• Dobânda de referință BNR: 6,5%

Adică BNR ține dobânda cu aproape 5 puncte procentuale sub inflație, generând astfel cea mai mare dobândă reală negativă de pe planeta Pământ. În acest fel inflația din România va crește și mai mult, dar pe cine interesează acest lucru? Cu siguranță nu pe BNR, deși principalul obiectiv al BNR este să protejeze populația de inflație.

 În concluzie, într-o singură zi Romania a demonstrat:

• Am demonstrat că nu putem detecta o barcă cu exploziv care vine încet pe mare

 • Am demonstrat că nu ne intereseza nici macar inflația din Romania

• Și am furnizat material de stand-up comedy pentru planeta Pământ.

Dacă România nu ar exista ca țară, ar trebui inventată. Măcar pentru subiectele de stand-up comedy", a scris Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.

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acest articol reprezintă o opinie
Radu Georgescu
analist financiar
drona
explozie
fed
credite
bursa
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