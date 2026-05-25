Grupul grec Fourlis, proprietarul Intersport, avertisment dur despre economia României. Analistul Radu Georgescu: Grecia a suferit. Turcia s-a prăbușit
Data publicării: 25 Mai 2026

Grupul grec Fourlis, proprietarul Intersport, avertisment dur despre economia României. Analistul Radu Georgescu: Grecia a suferit. Turcia s-a prăbușit
Autor: Doinița Manic

imagine cu un grafic, recesiune, criza economică Radu Georgescu a analizat cum merge economia României în 2026. Foto: Pixabay
Analistul financiar Radu Georgescu lansează un avertisment dur pentru economia România, după ce a văzut rezultatele trimestriale a Fourlis Holdings, grupul grec care deține în România Intersport, dar și alte afaceri.

Conducerea grupului grecesc Fourlis, care administrează magazine Ikea și Intersport, se plânge de piața românească, și avertizează că "România din 2026 seamănă cu Grecia din 2011".

În acest context, analistul financiar Radu Georgescu a explicat de ce avertismentul grecilor ar trebui să ne pună în gardă și ce se ascunde, de fapt, în spatele rezultatelor trimestriale al acestei companii.

"De 4 ani explic periodic, pe rețelele sociale, că România se îndreaptă spre un scenariu similar cu criza grecească din 2011. Acum 4 ani, eram vreo zece persoane pe aceasta pagină și comentam acest lucru. La TV se spunea că România este tigrul economic.

Ei bine, săptămâna aceasta, CEO-ul Fourlis Holdings — grupul grec care deține în România INTERSPORT (40 de magazine – produse sportive), Foot Locker (8 magazine - încalțăminte) și Holland & Barrett ( suplimente) — a prezentat rezultatele trimestriale și a spus, negru pe alb: România din 2026 seamănă cu Grecia din 2011.

Avertismentul lansat de grupul grec care deține INTERSPORT în România

Vânzările au scăzut 30% în trimestrul 2 din 2026, comparat cu 2025. Ce se mai vinde? Doar produsele cu oferte mari și reduceri agresive. Adică exact comportamentul consumatorului aflat în criză: nu mai cumpăr ce vreau, cumpăr ce e la reducere.

Tot el spune ca încrederea românilor este la cel mai scăzut nivel din 2011. De ce contează ce spune Fourlis? Pentru că Fourlis Holdings nu este un analist de pe Fakebook care scrie articole economice, politice și din când în când mai pune poze cu pisici. Este o companie cu vizibilitate directă în buzunarul românului — vinde echipament sportiv, încălțăminte și suplimente alimentare prin zeci de magazine fizice. Când vânzările lor scad 30%, nu e o problemă contabilă. Este un semnal macroeconomic real: românii au început să taie din cheltuieli.

Mai mult, Fourlis operează și magazinele IKEA din Grecia și Bulgaria — deci CEO-ul lor știe exact cum arată o economie înainte să intre în criză profundă. Și spune că România arată exact așa. Sincer, comparația cu Grecia din 2011 nu este cea care mă sperie. Grecia are o ancoră care se cheamă euro. Când Grecia a intrat în criză, cursul valutar era fix. Grecii au suferit prin șomaj și austeritate, dar economiile lor nu s-au evaporat peste noapte. România are leu. Iar leul este... folosit doar în Romania.

Analistul financiar Radu Georgescu: Mă voi speria cu adevărat în ziua în care voi citi că un CEO dintr-o companie turcă spune că România seamănă cu Turcia

Mă voi speria cu adevărat în ziua în care voi citi că un CEO dintr-o companie turcă spune că România seamănă cu Turcia. De ce Turcia?

• Cursul euro/liră turcească a crescut de 5 ori în ultimii 5 ani

• Inflația cumulată depășește 300%

• Un turc care în 2020 avea 100.000 de lire la bancă, în 2026 mai are, în termeni reali, echivalentul a 20.000 de lire.

Acesta este scenariul care distruge economii, clase de mijloc și generații întregi. Grecia a suferit. Turcia s-a prăbușit. În timp ce jumătate de Românie își face planuri de vacanță și calculează drumul spre Thassos, grecii vin și ne spun că ni se prăbușește economia exact ca în Zorba Grecul.

Parcă vad la vara pe plajă romani în Thassos, spărgând farfurii, dar nu de bucurie, ci de la nervi când se uită la inflația din Romania, cursul euro etc. Cum ar spune grecul: Opaaa!", a scris Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.

