€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Stiri Românii care au emigrat în Italia pleacă acum spre alte ţări. Motivele, similare cu cele de la plecarea din România
Data publicării: 24 Mai 2026

EXCLUSIV Românii care au emigrat în Italia pleacă acum spre alte ţări. Motivele, similare cu cele de la plecarea din România
Autor: Florin Răvdan

aeroport- pixabay Foto: Pixabay / aeroport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Românii care au plecat la începutul anilor 2000 în Italia încep acum să emigreze din nou. Aceştia lasă în urmă Italia pentru alte ţări europene, iar motivele sunt similare celor care i-au făcut să emigreze din România.

Dezvăluirea a fost făcută de Vasile Galoi, român stabilit îN italia, în emisiunea  Diaspora în Direct.  

"Eu, la începuturile mele când am venit aici în Italia, de fapt am venit în sudul Italiei, în Sicilia, la Palermo. Prima mea experiență de candidat a fost în 2017 tot în Palermo. Atunci, la Evidența Populației (Anagrafe), cu acte în regulă, eram undeva la 7.500 de conaționali români, ca mai târziu, la nici cinci ani după, să rămânem undeva la 3.500. Deci și aici e la fel: au emigrat pentru că salariile au rămas aceleași, utilitățile s-au mărit, chiriile s-au mărit și ele, viața s-a scumpit. Salariul mediu e undeva la 1.500-1.600 de euro aici", a declarat Vasile Galoi.

Unde pleacă românii din Italia 

Vasile Galoi a spus şi care sunt noile destinaţii ale românilor care au decis să lase Italia în urmă. 

"La începutul anilor 2020, înainte de pandemie, mulți au migrat către Anglia, Marea Britanie. Acum merg către Germania, pentru că Germania încă se mai menține un pic. Nici Anglia nu mai e ce a fost, și de acolo au început să plece oameni. Spre exemplu, fiul meu cel mai mic, care are 25 de ani, când noi ne-am mutat de la Palermo încoace, el a plecat în Anglia. După patru ani s-a întors acasă.

Multe cerințe, niște condiții puse absurd, pe care așa le vedem noi — poate conducerea de acolo le vede ca pe ceva normal, fiecare națiune are dreptul de a-și face legislația în modul în care i se pare mai corect, eu așa o văd. O parte din probleme erau legate de faptul că nu se mai găseau locuri de muncă, iar unde se găseau, aveau anumite cerințe pe care poate el, ca tânăr de 25 de ani, nu le îndeplinea. Și a fost un pic și dorul de familie, că nu e ușor să faci sărbătorile singur. Dorul de familie atunci se vede, de sărbători, când îți lipsește familia. Ca și nouă, tuturor, ne lipsește familia și ne lipsesc tradițiile. Chiar dacă ne-am integrat destul de bine aici unde suntem, familia și țara ne lipsesc", a mai explicat românul care candidează la consiliul local  Vinzaglio, din regiunea italiană Piemonte.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

diaspora in direct
vasile galoi
italia
romani in italia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (3)

rasvan   •   24 Mai 2026   •   15:35

In orice tara ai emigra,totdeauna vei avea ,,prioritate,,la licurile de munca la care localnicii nu se ,,inghesuie,,iar la cele bine platite nu vei avea aproape nici o sansa sa fii acceptat. Acum in Romania,,se poate vedea aceiasi situatie cu cei ce vin din afara UE,fiindca romanii nu se ,,inghesuie,,la locuri de munca in Horeca,constructii,livrari la domiciliu.e.t.c.

Justinianus   •   24 Mai 2026   •   08:38

Bafta dle..

Mihai Drapciug   •   24 Mai 2026   •   08:33

Nu doar a cauta un El Dorado da rezultate mai trebuie investit intr-o cariera profesionala, deci in educatie care costa e adevarat si trebuie si timp si sustinere familiala.

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 39 minute
Sondaj INSCOP: Românii au spus cum ar vota la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan
Publicat acum 40 minute
Lună Plină în Săgetător, 31 mai. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO
Publicat acum 45 minute
O nouă specie de caracatiță, descoperită în apropierea Insulelor Galapagos / foto
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Soprana care a cântat în toată Europa, ignorată în orașul natal: Nu sunt cetățean de onoare. Nici măcar nu mă salută
Publicat acum 1 ora si 49 minute
Cine încearcă să „confişte” Fjord, filmul lui Cristian Mungiu după Palme d’Or
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 2 minute
BANCUL ZILEI: La bal mascat
Publicat acum 39 minute
Sondaj INSCOP: Românii au spus cum ar vota la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan
Publicat acum 3 ore si 34 minute
Reportaj DC News: Turiștii străini au fost fascinați de ce au găsit la Letea, în Delta Dunării: Nu înțelegeau cum e posibil așa ceva
Publicat acum 3 ore si 42 minute
Horoscop 25 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 49 minute
Cine încearcă să „confişte” Fjord, filmul lui Cristian Mungiu după Palme d’Or
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close