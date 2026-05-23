CDC avertizează: Ebola se poate extinde în 10 state din Africa

Africa CDC, agenția sanitară a Uniunii Africane, a transmis sâmbătă că pericolul de răspândire depășește deja granițele Republicii Democratice Congo și ale Ugandei.

„Avem 10 ţări cu risc” de a fi afectate, a declarat preşedintele Africa CDC, Jean Kaseya, într-o conferinţă de presă, notează Agerpres.

Țările africane aflate sub risc

Potrivit oficialilor africani, statele considerate vulnerabile în acest moment sunt Sudanul de Sud, Rwanda, Kenya, Tanzania, Etiopia, Congo, Burundi, Angola, Republica Centrafricană și Zambia.

Autoritățile urmăresc cu atenție evoluția situației, în condițiile în care circulația persoanelor între aceste țări poate favoriza transmiterea virusului.

Sute de cazuri suspecte și zeci de decese

În Republica Democratică Congo, țară cu aproximativ 100 de milioane de locuitori, autoritățile au raportat aproape 750 de cazuri suspecte de Ebola și 177 de decese suspecte.

Organizația Mondială a Sănătății a avertizat vineri că epidemia „se răspândeşte rapid”.

Actualul val epidemic este al 17-lea înregistrat în Republica Democratică Congo.

„Este a doua ca amploare pe care o cunoaştem la nivel mondial”, a adăugat Jean Kaseya.

Ebola continuă să provoace victime în Africa

Virusul Ebola provoacă febră hemoragică și are o rată ridicată de mortalitate. În ultimii 50 de ani, boala a provocat peste 15.000 de decese pe continentul african.

Specialiștii spun însă că Ebola se transmite mai greu decât SARS-CoV-2, virusul responsabil pentru COVID-19, sau decât virusul rujeolei.

Actuala epidemie este provocată de tulpina Bundibugyo a virusului Ebola, pentru care nu există în prezent vaccin sau tratament omologat.

În aceste condiții, autoritățile sanitare încearcă să limiteze răspândirea bolii prin identificarea rapidă a cazurilor și prin respectarea regulilor de prevenție sanitară.