Noaptea Muzeelor 2026. La Muzeul Grigore Antipa se stă la coadă pentru intrare / FOTO

Un număr de 333 de muzee şi entităţi culturale din 39 de judeţe, dintre care 49 doar în Bucureşti, pot fi vizitate gratuit sau cu bilet redus, sâmbătă, în cadrul celei de-a XXII-a ediţii a programului Noaptea Muzeelor 2026.

La Muzeul Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa, bucureştenii stau la coadă pentru a intra şi a se bucura de expoziţii. De altfel, acest lucru este vizibil şi în imaginile de mai jos.

Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" participă şi anul acesta la Noaptea Muzeelor, invitând publicul să descopere gratuit expoziţia permanentă şi să ia parte la o serie de activităţi speciale dedicate naturii, cercetării şi vieţii care prinde contur după lăsarea întunericului.

Între orele 18:00 şi 01:00, vizitatorii vor avea acces gratuit şi la expoziţia "Antipa şi Racoviţă - exploratori de poveste", iar între orele 21:30 şi 22:30, publicul este invitat să participe la o activitate de colectare entomologică a insectelor nocturne cu ajutorul surselor luminoase, cercetătorii Muzeului Antipa urmând a povesti despre lilieci.

Unde mai pot merge bucureştenii la Noaptea Muzeelor

Coadă la Casa Filipescu-Cesianu. Sursa: Agerpres

Muzeul Naţional de Artă al României a anunţat un program extins pentru Noaptea Muzeelor, accesul fiind permis pentru fiecare muzeu pe baza unui bilet în valoare de 32 lei (16 lei pentru pensionari, 8 lei pentru elevi şi studenţi), care permite vizitarea tuturor spaţiilor deschise în cadrul evenimentului.

La sediul central al MNAR, găzduit în fostul Palat Regal, vor putea fi vizitate:

* Galeria de Artă Europeană

* Galeria de Artă Românească Modernă

* Galeria de Artă Veche Românească

* Galeria de Artă Decorativă Europeană

* Galeria de Artă Orientală

* Spaţiile Istorice

La Muzeul Colecţiilor de Artă, publicul va putea explora cele peste 30 de colecţii permanente, precum şi expoziţia temporară "Hartă veche şi Artă nouă. 500 de ani de istorie veche şi artă nouă în 100 de exponate selectate din Colecţiile Emilian Radu".

Primăria Capitalei îşi deschide sediul

Palatul Primăriei Capitalei îşi redeschide porţile, oferind acces gratuit în acest an, tururi ghidate, expoziţii, momente muzicale.

Clădirea istorică ce găzduieşte Primăria Municipiului Bucureşti va putea fi vizitată gratuit, pentru al şaselea an consecutiv, în cadrul evenimentului "Primăria Deschisă", organizat cu ocazia Nopţii Europene a Muzeelor.

Tururile ghidate vor începe la ora 18:00 şi vor avea loc la intervale de aproximativ 15 minute. Accesul se va face pe intrarea principală, în grupuri de maximum 30 de persoane, ultima intrare fiind la ora 23:45.

În curtea interioară a Primăriei Capitalei va fi amplasată instalaţia participativă "Bucureşti ACUM", un spaţiu de dialog care invită bucureştenii să îşi imagineze şi să exprime, prin mesaje sau desene, dorinţele pentru oraşul prezent şi viitor, scrie Agerpres.

Târg la Muzeul Ţăranului Român

La Muzeul Naţional al Ţăranului Român, de Noaptea Europeană a Muzeelor, vizitatorii sunt aşteptaţi între orele 18:00 - 20:30.

Cu prilejul Nopţii Europene a Muzeelor, publicul poate vizita gratuit parterul muzeului, unde este amenajată expoziţia "Legea creştinească", care cuprinde sălile: Frumuseţea Crucii, Fast, Reculegere, Moaşte, Ferestre, Timp, Crucea - Pomul vieţii, Puterea Crucii, Icoane şi Şcoala Satului. Fiecare sală a expoziţiei propune o reflecţie asupra rânduielii credinţelor şi a expresiei artistice ţărăneşti. Intrarea se face prin Şoseaua Kiseleff nr. 3.

În plus vor fi deschise şi cinci expoziţii temporare: "Portret / Atelier Ovidiu Simionescu (Sala Noua Galerie); "Femeia - Al cincilea anotimp" - expoziţie de pictură de Florica Dumitru (Sala Acvariu); "Dor - Nicu Dumitrescu şi prietenii: O simeză a regăsirii" (Sala Media); "Zona fără semnal" - expoziţie de fotografie Horea Preja (Sala Irina Nicolau); "Laborator GDPR" / rezidenţă artistică Anca Coller şi Daniel Stancu (MNŢRplusC).

Totodată, în curtea interioară va fi deschis şi Târgul 100 de tradiţii româneşti.

Muzeul Naţional Cotroceni e şi el deschis

La Muzeul Naţional Cotroceni vor putea fi vizitate, între orele 17:00 - 23:00, Saloanele regale (Holul de Onoare, Sufrageria Germana, Salonul de Vânătoare, Salonul Florilor, Biblioteca Regelui Ferdinand) şi Spatiile Medievale (Pivniţa Mare şi Cuhnia), dar şi expoziţiile temporare: Salonul Artelor Decorative şi BDF Highlights - Branding Romania through Creativity. La intrare se va prezenta un act de identitate, accesul fiind gratuit.

Prima maşină înmatriculată în Bucureşti, expusă la MNIR

Facebook Muzeul Naţional de Istorie a României

Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR) îşi deschide porţile vizitatorilor, oferind, sâmbătă, un program diurn şi unul nocturn, astfel:

* Program de vizitare diurn (cu plată) se va desfăşura între 10:00 - 18:00 (ultimul acces la 17:15), accesul urmând a se face pe baza achiziţionării biletului de intrare.

În acest interval, vizitatorii au ocazia să descopere expoziţiile permanente - "Tezaurul Istoric", "Lapidarium", "Copia Columnei lui Traian" şi cele temporare - "Coiful de la Ciumeşti - Exponatul lunii mai", "RepWARtaje", "Dunărea, fluviul care a modelat o lume", "RE-MNIR: 50 de ani", "la îndeMână" şi "Capodopere din patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României".

* Program de vizitare nocturn: 18:00 - 23:00 (ultimul acces la 22:00), accesul urmând a se realiza gratuit, vizitatorii putându-se bucura de expoziţiile permanente: "Tezaurul Istoric", "Lapidarium" şi "Copia Columnei lui Traian", precum şi de micro-expoziţiile temporare: "Coiful de la Ciumeşti" şi Automobilul F.N. Herstal, primul vehicul înmatriculat în Bucureşti.