DCNews Stiri Zelenski avertizează că Rusia va folosi iar racheta Oreşnik asupra Ucrainei
Data publicării: 23 Mai 2026

Zelenski avertizează că Rusia va folosi iar racheta Oreşnik asupra Ucrainei
Autor: Florin Răvdan

volodimir zelenski ucraina Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Agerpres
Rusia se pregăteşte de un nou atac cu rachete Oreşnic asupra Ucrainei, avertizează Volodimir Zelenski.

 Rusia pregăteşte un atac împotriva Ucrainei în care va folosi din nou o rachetă balistică hipersonică Oreşnik, a declarat sâmbătă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, făcând referire la informaţii pe care le-ar fi primit din partea serviciilor secrete ale ţării sale, dar şi din SUA şi Europa, relatează Reuters.

"Observăm semne de pregătire ale unui atac combinat asupra teritoriului ucrainean, inclusiv asupra Kievului, cu diferite tipuri de armament. Armele cu rază medie de acţiune menţionate ar putea fi folosite într-un astfel de atac", a scris Zelenski într-o postare pe reţeaua de socializare X.

Avertismentul vine la o zi după ce preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat armatei sale să pregătească opţiuni de represalii împotriva Ucrainei în urma unui atac cu drone asupra unui cămin pentru elevi de liceu în partea regiunii ucrainene Lugansk controlată de Rusia, atac soldat cu moartea a cel puţin 18 adolescenţi şi cu zeci de răniţi, conform celui mai recent bilanţ provizoriu.

Ucraina a negat că ar fi lovit în mod deliberat acel cămin şi afirmă că ţinta atacului era o unitate de drone a armatei ruse. Într-o declaraţie separată, Kievul a anunţat sâmbătă că a efectuat noi atacuri asupra infrastructurilor energetice ruseşti şi că a lovit astfel din nou un terminal petrolier în postul Novorossiisk de la Marea Neagră, un petrolier rus în aceeaşi zonă şi un rezervor de petrol.

Rusia a atacat deja Ucraina de două ori cu racheta hipersonică Oreşnik, o rachetă despre care Putin susţine că este imposibil de interceptat, datorită vitezei sale, care depăşeşte de peste 10 ori viteza sunetului.

Primul atac de acest fel a fost efectuat în noiembrie 2024 împotriva unei infrastructuri militare în oraşul ucrainean Dnipro, iar al doilea a lovit în ianuarie anul acesta în regiunea ucraineană vestică Liov un obiectiv care nu a fost precizat de niciuna dintre tabere, unele relatări menţionând un depozit subteran de gaze naturale. În ambele atacuri rachetele Oreşnik nu au fost echipate cu încărcături explozive, distrugându-şi ţintele doar prin forţa cinetică, scrie Agerpres.

volodimir zelenski
racheta oresnik
