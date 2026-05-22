Trafic feroviar blocat spre litoral între Fetești și Borcea, după ce o persoană s-a aruncat în fața trenului
Data publicării: 22 Mai 2026

Trafic feroviar blocat spre litoral între Fetești și Borcea, după ce o persoană s-a aruncat în fața trenului
Autor: Iulia Horovei

cfr-calatori-trenuri_56442300 Cale ferată. Foto ilustrativ DC News
Traficul feroviar spre litoral este blocat complet pe intervalul Feteşti - ramificaţie Borcea, din cauza unui suicid, informează vineri CFR SA.

Potrivit unui comunicat al CFR SA, o persoană s-a aruncat în faţa unui tren de transport marfă, aflat în circulaţie, şi a decedat.

Întrucât firul II este închis permanent, pentru lucrări, iar trenul care a surprins persoana respectivă se afla pe firul I, circulaţia feroviară este întreruptă complet, până la soluţionarea problemelor constatate.

Rute afectate în urma incidentului

Momentan este afectată circulaţia trenurilor 11086 Braşov - Mangalia, 1583 Braşov - Constanţa, 16080 Constanţa - Bucureşti Nord şi 16085 Bucureşti Nord - Constanţa, iar în funcţie de momentul reluării circulaţiei, există posibilitatea ca şi alte trenuri de călători să staţioneze.

„Aşa cum prevede legislaţia în astfel de situaţii, se aşteaptă intervenţia organelor de Procuratură, care vor investiga cazul şi vor da acordul pentru reluarea circulaţiei trenurilor pe distanţa Feteşti - ramificaţie Borcea. Asigurăm publicul călător că personalul feroviar colaborează cu autorităţile competente şi depune toate eforturile necesare pentru soluţionarea situaţiei din zona afectată şi reluarea circulaţiei feroviare în condiţii normale şi de siguranţă”, se arată în comunicat, potrivit Agerpres.

În urmă cu două zile, a avut loc o posibilă tentativă de suicid și în stația de metrou Păcii, incident care a afectat circulația metroului în București.
 

