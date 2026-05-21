DCNews Stiri Alergiile în era schimbărilor climatice. Prof. dr. Codruț Sarafoleanu, la Academia de Sănătate
Data publicării: 21 Mai 2026

EXCLUSIV Alergiile în era schimbărilor climatice. Prof. dr. Codruț Sarafoleanu, la Academia de Sănătate
Autor: Elena Aurel

colaj academia de sanatate
Prof. dr. Codruț Sarafoleanu, medic primar ORL, a fost invitat la Academia de Sănătate de la DC News și DC Medical.

Alături de acad. prof. univ. dr. Irinel Popescu, realizatorul emisiunii Academia de Sănătate, și jurnalistul Val Vâlcu, prof. dr. Codruț Sarafoleanu ne-a vorbit despre:

Contextul general al alergiilor sezoniere

"Alergiile de sezon sunt inflamații ale căilor respiratorii produse de așa-numiții alergeni. Acești alergeni sunt diverse substanțe care pătrund în căile respiratorii și declanșează reacții inflamatorii, uneori destul de importante".

Cum o simplă alergare în parc poate declanșa alergii

"Alergiile pot fi dobândite prin expunerea repetată la alergeni. De exemplu, sunt pacienți care au hobby-ul de a alerga în parc".

Impactul schimbărilor climatice și al poluării

"Că s-a schimbat puțin peisajul alergiilor din cauza încălzirii globale, deoarece s-a modificat calendarul înfloririi plantelor".

Ambrozia, planta vinovată de alergii

"Planta există de foarte multă vreme în România. Țin minte, strict anecdotic, că multă lume o apreciază pentru aspectul ei și pacienții noștri merg de multe ori să admire această plantă și își dau seama că, în momentul în care fac câteva poze sau chiar o miros, li se pot declanșa aceste alergii".

Diferențierea dintre viroze și alergii

"Prin comparație, virozele se caracterizează prin usturime nazală, stare generală alterată, uneori cu nas înfundat mai puternic, care nu cedează atât de bine la decongestionantele nazale".

Cum se tratează alergiile

"De la bun început, sunt trei paliere. Primul este cel pe care l-am menționat anterior: evitarea alergenului, care devine aproape imposibilă în contextul actual al vieții noastre și al modului în care ne desfășurăm activitățile. Apoi există tratamentul simptomatic, care este și cel mai utilizat, și aici mă refer la antiinflamatoarele topice".

Animalele de companie și alergiile

"Sunt foarte mulți iubitori de animale care trăiesc cu pisicuțe sau căței în casă. Se testează alergologic, află că au alergie la epiteliile sau la părul de pisică ori de câine".

Praful din casă

"Unii pacienți au alergie la praful de casă, ceea ce este confirmat prin testare alergologică".

Rolul tehnologiei

"Este util și pentru comunitatea medicală, deoarece poate furniza date pentru studii multicentrice și pentru cohorte mari de pacienți, pe baza cărora se pot elabora ulterior ghiduri terapeutice pentru Europa sau chiar la nivel global".

irinel popescu
academia de sanatate
alergii
Codruț Sarafoleanu
