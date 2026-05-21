De ce a murit Amalia Opriș, medicul din Turnu Măgurele

”Cu profundă durere și nemărginită tristețe, conducerea și colectivul Spitalului Municipal Turnu Măgurele deplâng trecerea prematură în neființă a colegei noastre, domnișoara doctor Amalia Opriș.

Amalia nu a fost doar un medic dedicat, ci și un om de o rară noblețe sufletească, un profesionist respectat și un coleg mereu aproape de cei aflați în suferință. Prin blândețea, empatia și devotamentul său, a lăsat o amprentă profundă în inimile tuturor celor care au cunoscut-o.

Astăzi, întreaga noastră comunitate medicală este mai săracă. A plecat dintre noi un medic valoros, un coleg de excepție și un suflet luminos. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate, prietenilor și tuturor celor care au iubit-o și prețuit-o.

Drum lin, Dr. Amalia!

Nu te vom uita niciodată” a anunțat Spitalul Municipal Turnu Măgurele, în urmă cu o zi.

Amalia Opriș a fost implicată într-un accident grav, în noaptea de 8 mai, când a fost izbită de mașina condusă de Ionuț, în vârstă de 35 de ani, tatăl unei fetițe de doar 5 ani, aflată cu el în mașină la momentul accidentului.

O clipă și un gest inexplicabil

"Pe o porțiune de drum drept, pe DN52, înspre Furculești, Ionuț a intrat inexplicabil pe contrasens, izbindu-se din plin de un SUV BMW condus de o tânără doctoriță din Turnu Măgurele, Opriș Amalia Cristina, care a avut neșansa să se afle la locul nepotrivit, la momentul nepotrivit” scria un alt medic, pe Facebook.

Ionuț avea 35 de ani și a murit pe loc. Era în mașină cu fiica sa, în vârstă de 5 ani, ce a rămas cu o traumă cumplită.

”Uneori viața noastră ajunge să depindă de o clipă, de o secundă, de un drum, de o greșeală care nu ne aparține... și totul se poate termina mult prea devreme. Sper că ești bine acolo unde ești acum” arată un mesaj în amintirea doctorului Amalia Opriș.

Aceasta era originară din Prahova, medic specialist în boli infecțioase. Se angajase în iulie 2025 la secția de medicină internă a spitalului din Turnu Măgurele.