€ 5.2432
|
$ 4.5097
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2432
|
$ 4.5097
 
DCNews Stiri De ce a murit Amalia Opriș, medicul din Turnu Măgurele
Data publicării: 21 Mai 2026

De ce a murit Amalia Opriș, medicul din Turnu Măgurele
Autor: Irina Constantin

amalia opriș
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Amalia Opriș a murit în 20 mai, după 12 zile de la tragicul accident ce a curmat și viața celuilalt șofer, în vârstă de 35 de ani, sub ochii fetiței sale de 5 ani.

”Cu profundă durere și nemărginită tristețe, conducerea și colectivul Spitalului Municipal Turnu Măgurele deplâng trecerea prematură în neființă a colegei noastre, domnișoara doctor Amalia Opriș.

Amalia nu a fost doar un medic dedicat, ci și un om de o rară noblețe sufletească, un profesionist respectat și un coleg mereu aproape de cei aflați în suferință. Prin blândețea, empatia și devotamentul său, a lăsat o amprentă profundă în inimile tuturor celor care au cunoscut-o.

Astăzi, întreaga noastră comunitate medicală este mai săracă. A plecat dintre noi un medic valoros, un coleg de excepție și un suflet luminos. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate, prietenilor și tuturor celor care au iubit-o și prețuit-o.

Drum lin, Dr. Amalia!

Nu te vom uita niciodată” a anunțat Spitalul Municipal Turnu Măgurele, în urmă cu o zi. 

Amalia Opriș a fost implicată într-un accident grav, în noaptea de 8 mai, când a fost izbită de mașina condusă de Ionuț, în vârstă de 35 de ani, tatăl unei fetițe de doar 5 ani, aflată cu el în mașină la momentul accidentului. 

O clipă și un gest inexplicabil 

"Pe o porțiune de drum drept, pe DN52, înspre Furculești, Ionuț a intrat inexplicabil pe contrasens, izbindu-se din plin de un SUV BMW condus de o tânără doctoriță din Turnu Măgurele, Opriș Amalia Cristina, care a avut neșansa să se afle la locul nepotrivit, la momentul nepotrivit” scria un alt medic, pe Facebook. 

Ionuț avea 35 de ani și a murit pe loc. Era în mașină cu fiica sa, în vârstă de 5 ani, ce a rămas cu o traumă cumplită. 

”Uneori viața noastră ajunge să depindă de o clipă, de o secundă, de un drum, de o greșeală care nu ne aparține... și totul se poate termina mult prea devreme. Sper că ești bine acolo unde ești acum” arată un mesaj în amintirea doctorului Amalia Opriș.

Aceasta era originară din Prahova, medic specialist în boli infecțioase. Se angajase în iulie 2025 la secția de medicină internă a spitalului din Turnu Măgurele.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

amalia opris
accident
turnu magurele
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 25 minute
Meniul de la cina Putin-Xi Jinping. Președintele rus a plecat supărat din China
Publicat acum 27 minute
Ordonanța SAFE adoptată de Guvernul Bolojan, contestată. Dumitru Costin (BNS): Vom face și noi o intervenție la CCR. Au șobolănit
Publicat acum 44 minute
Maternitatea din România unde tații vor putea să asiste la nașterea copilului
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Gigi Becali, doar cuvinte de laudă pentru președintele Nicușor Dan, după consultări. ”Va fi un premier independent, dar...”
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Decizie definitivă în dosarul lui Mario Iorgulescu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 13 minute
De ce a murit Amalia Opriș, medicul din Turnu Măgurele
Publicat acum 3 ore si 12 minute
Victor Ponta, absent de la consultările lui Nicușor Dan. Reacție pentru DC NEWS
Publicat acum 7 ore si 52 minute
Horoscop 21 mai 2026. Soarele intră în Gemeni. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 38 minute
Un lift s-a prăbușit la Ministerul Transporturilor: 7 persoane rănite
Publicat acum 6 ore si 2 minute
Explozie în Germania. O româncă de 25 de ani, găsită sub dărâmături. Era în prima zi de vacanță
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close