Mark Rutte nu crede că aliații vor accepta să ofere Ucrainei 0,25% din PIB
Data publicării: 20 Mai 2026

Mark Rutte nu crede că aliații vor accepta să ofere Ucrainei 0,25% din PIB
Autor: Elena Aurel

bani euro Sursa foto: https://www.magnific.com/, @j.chizhe
Mark Rutte a spus că este puțin probabil ca statele NATO să accepte propunerea de a aloca Ucrainei 0,25% din PIB.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi-a exprimat miercuri scepticismul că statele membre ale acestei alianţe vor accepta propunerea sa de a oferi Ucrainei un ajutor echivalent cu 0,25% din PIB-ul lor anual, dar a afirmat că intenţia sa este de a deschide o dezbatere pe acest subiect, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres. 

"Sarcina mea uneori este de a pune pe masă propuneri îndrăzneţe", a spus Rutte la o conferinţă de presă înaintea unei reuniuni de două zile cu miniştrii de externe din statele membre în oraşul suedez Helsingborg.

Dar "nu cred că va fi acceptată, întrucât există multă opoziţie faţă de acest procent de 0,25%, trebuie să fiu sincer", a adăugat el despre propunerea sa ca statele membre ale NATO să ofere Ucrainei un astfel de ajutor în războiul cu Rusia. Propunerea nu este însă nouă, fiind anterior formulată şi de şefa diplomaţiei UE, estona Kaja Kallas.

Mark Rutte a recunoscut că motivul pentru care a avansat şi el acum această idee este de a lansa o dezbatere pe acest subiect şi de a asigura o contribuţie mai substanţială şi mai echitabilă a aliaţilor în ajutorul oferit Ucrainei.

VEZI ȘI: Mark Rutte, prima reacție după intervenţia unui F-16 românesc în Estonia

Sprijin militar pentru Ucraina prin mecanismul PURL

El a vorbit astfel despre "munca grea" a unor aliaţi care furnizează ajutor militar Kievului prin mecanismul PURL ("Lista de Necesităţi Prioritare pentru Ucraina"), iniţiativa NATO prin care ţări europene membre ale Alianţei şi Canada cumpără din SUA arme şi muniţii destinate Ucrainei, şi a menţionat aici Olanda, Germania, Danemarca, Suedia, Norvegia şi Canada.

"Ucraina nu poate supravieţui fără acest flux crucial de producţie industrială americană, inclusiv sisteme antirachetă şi rachete interceptoare", a indicat secretarul general al NATO.

"Ceea ce am obţinut cu această propunere este, cel puţin deocamdată, să pun această dezbatere pe masă în mod clar şi direct", a explicat Rutte, adăugând că un alt scop pe care-l urmăreşte astfel este ca aliaţii să fie "sinceri unul cu celălalt" în ceea ce priveşte aşteptările lor legate de ajutorul furnizat Ucrainei.

VEZI ȘI: „Europa va răspunde” la incidentele repetate cu drone rusești, promite Ursula von der Leyen

