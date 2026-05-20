DCNews Stiri Mark Rutte, prima reacție după intervenţia unui F-16 românesc în Estonia
Data publicării: 20 Mai 2026

Mark Rutte, prima reacție după intervenţia unui F-16 românesc în Estonia
Autor: Ioan-Radu Gava

Mark Rutte: Rusia nu poate bloca aderarea Ucrainei la NATO Secretarul general al NATO, Mark Rutte. Sursa foto: Agerpres
Mark Rutte, secretarul general al NATO, a vorbit despre doborârea unei drone în Estonia de către un avion F-16 românesc.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, la Bruxelles, în conferinţa de presă premergătoare reuniunii miniştrilor de externe ai Alianţei, care va avea loc joi şi vineri la Helsingborg, Suedia, că NATO trebuie să fie pregătită pentru noile realităţi ale războiului modern, în special pentru ameninţarea reprezentată de drone.

Oficialul a făcut referire la intervenţia de marţi a unui avion de vânătoare F-16 românesc, aflat în misiunea NATO de poliţie aeriană în regiunea baltică, unde a doborât o dronă care pătrunsese în spaţiul aerian al Estoniei. Potrivit acestuia, astfel de situaţii reprezintă exact tipul de scenarii pentru care Alianţa se pregăteşte în prezent.

"Acesta este exact genul de situaţie pentru care ne antrenăm şi ne pregătim", a transmis secretarul general, subliniind că NATO îşi adaptează constant capabilităţile pentru a răspunde ameninţărilor emergente. El a adăugat că lecţiile învăţate din războiul din Ucraina, unde utilizarea dronelor a devenit un element central al conflictului, sunt integrate în modul în care Alianţa îşi dezvoltă sistemele de apărare.

"În ceea ce priveşte întrebarea mai largă despre cum putem contracara cel mai bine dronele, acest lucru depinde, desigur, de situaţie - de contextul în care ai nevoie de avioane de luptă sau de alte sisteme. Dar, în general, aşa cum ştiţi, partea de est a flancului nu înseamnă doar reunirea tuturor capabilităţilor noastre. Trebuie să învăţăm toate lecţiile din Ucraina, din războiul cu drone. Ucraina luptă cu succes împotriva Rusiei şi trebuie să integrăm aceste lecţii în sistemele, modelele şi abordarea NATO. Pentru că, în cele din urmă, trebuie să fim conştienţi de un fapt: modul de a duce războiul s-a schimbat, iar Ucraina ne arată asta", a declarat Rutte, conform înregistrării video a conferinţei de presă postate pe site-ul NATO.

Rutte a reiterat că prioritatea organizaţiei este consolidarea apărării aeriene şi a capacităţilor anti-dronă pe flancul estic, precum şi îmbunătăţirea coordonării între statele membre pentru a răspunde rapid unor astfel de situaţii.

