€ 5.2270
|
$ 4.4991
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2270
|
$ 4.4991
 
DCNews Stiri Emil Gânj, bărbatul acuzat că și-a omorât și incendiat iubita, condamnat la detenţie pe viaţă
Data publicării: 19 Mai 2026

Emil Gânj, bărbatul acuzat că și-a omorât și incendiat iubita, condamnat la detenţie pe viaţă
Autor: Doinița Manic

emil-ganj-tanarul-care-si-a-incendiat-fosta-iubita-trimis-in-judecata-5352449 Emil Gânj, bărbatul acuzat că și-a omorât și incendiat iubita. Foto: Poliția Română
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Emil Gânj, bărbatul acuzat că și-a omorât și incendiat iubita, a fost condamnat la detenţie pe viaţă.

Tribunalul Mureş l-a condamnat, marţi, pe Emil Gânj, arestat în lipsă, la detenţie pe viaţă, pentru uciderea cu mai multe lovituri de topor a unei femei din Miheşu de Câmpie, pe 8 iulie 2025, faptă urmată de incendierea locuinţei în care se afla victima, transmite Agerpres.

Precizăm că Emil Gânj este unul dintre cei mai căutați infractori români. La mijlocul lunii aprilie, au apărut informații potrivit cărora acesta ar fi fost văzut în Mureș. Zeci de forțe au fost mobilizate după un apel la 112, dar criminalul nu a fost găsit.

VEZI ȘI: Noi informații revoltătoare în cazul crimei din Mureș. Ce s-ar fi întâmplat când tatăl fetei ucise a sunat la 112

Filmul crimei din Mureș

Reamintim că din probatoriul administrat a rezultat următoarea situație faptică:

La data de 08.07.2025, în jurul orei 08:50, Emil Gânj, care a mai fost condamnată anterior definitiv pentru comiterea unei alte infracțiuni de omor, încălcând ordinul de protecție ce fusese emis anterior pe numele său și în favoarea victimei din prezentul dosar, cu premeditare, s-a înarmat cu un topor și a mers la locuința iubitei sale.

Acolo, a distrus mai multe geamuri și ușa de la intrare, a pătruns fără drept în imobil și a lovit-o pe victimă cu toporul pe care îl avea asupra sa, de mai multe ori, în zona capului, provocându-i acesteia decesul.

Apoi, Emil Gânj a stropit cadavrul victimei cu o substanță inflamabilă și i-a dat foc. Incendiul s-a propagat și la alte bunuri din incinta imobilului cu risc de propagare la alte bunuri din curtea respectivă și la imobilul învecinat.  De atunci, Emil Gânj este dat în urmărire internațională.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

emil gânj
iubita
crima
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Bani din SAFE pentru firma unde lucrează consilierul Oanei Gheorghiu. Bogdan Chirieac: Cel puțin conflict de interese
Publicat acum 9 minute
Caz șocant Capitală: Un antrenor de box a violat 3 ani la rând o elevă
Publicat acum 16 minute
Un oraș își plătește locuitorii să renunțe la mașini. Cât primesc cetățenii pentru un an fără autoturism
Publicat acum 33 minute
Firma unde lucrează Cristian Băcanu, consilierul Oanei Gheorghiu, 19.000 de euro pentru consultanță pe SAFE. PSD acuză breșă de securitate în Guvern: Ilie Bolojan să răspundă
Publicat acum 47 minute
Chindia Târgoviște - Farul Constanța și FC Hermannstadt - FC Voluntari, în prima manșă a barajului de menținere/promovare în Superligă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 23 minute
Atac armat într-o destinație de vacanță iubită de români: Cel puţin 8 morţi, inclusiv copii, după ce un bărbat înarmat a deschis focul într-o autogară
Publicat acum 7 ore si 16 minute
Horoscop 19 mai 2026. Venus intră în Rac. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 14 minute
Doliu în lumea animațiilor: S-a stins vocea care a marcat copilăria a milioane de oameni
Publicat acum 2 ore si 38 minute
Culise din consultările AUR - Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni. Dan Dungaciu, pentru DCNews: Asta a fost discuția
Publicat acum 4 ore si 43 minute
Băiatul de 5 ani găsit după două zile în pădure a fost externat. Ce dorință a avut la ieșirea din spital. Părinții, mărturii emoționante
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close