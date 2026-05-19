Emil Gânj, bărbatul acuzat că și-a omorât și incendiat iubita, condamnat la detenţie pe viaţă

Tribunalul Mureş l-a condamnat, marţi, pe Emil Gânj, arestat în lipsă, la detenţie pe viaţă, pentru uciderea cu mai multe lovituri de topor a unei femei din Miheşu de Câmpie, pe 8 iulie 2025, faptă urmată de incendierea locuinţei în care se afla victima, transmite Agerpres.

Precizăm că Emil Gânj este unul dintre cei mai căutați infractori români. La mijlocul lunii aprilie, au apărut informații potrivit cărora acesta ar fi fost văzut în Mureș. Zeci de forțe au fost mobilizate după un apel la 112, dar criminalul nu a fost găsit.

Filmul crimei din Mureș

Reamintim că din probatoriul administrat a rezultat următoarea situație faptică:

La data de 08.07.2025, în jurul orei 08:50, Emil Gânj, care a mai fost condamnată anterior definitiv pentru comiterea unei alte infracțiuni de omor, încălcând ordinul de protecție ce fusese emis anterior pe numele său și în favoarea victimei din prezentul dosar, cu premeditare, s-a înarmat cu un topor și a mers la locuința iubitei sale.

Acolo, a distrus mai multe geamuri și ușa de la intrare, a pătruns fără drept în imobil și a lovit-o pe victimă cu toporul pe care îl avea asupra sa, de mai multe ori, în zona capului, provocându-i acesteia decesul.

Apoi, Emil Gânj a stropit cadavrul victimei cu o substanță inflamabilă și i-a dat foc. Incendiul s-a propagat și la alte bunuri din incinta imobilului cu risc de propagare la alte bunuri din curtea respectivă și la imobilul învecinat. De atunci, Emil Gânj este dat în urmărire internațională.