Emil Gânj, tânărul care și-a incendiat fosta iubită, trimis în judecată

Emil Gânj, bărbatul din Mureș acuzat că şi-a ucis şi incendiat fosta iubită în luna iulie, a fost trimis în judecată pentru omor calificat şi alte infracţiuni, anunță Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș. Pe lângă crimă, el mai este cercetat și pentru distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu şi încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecţie.

Precizăm că bărbatul este căutat de trei luni de zile. Nu a fost prins.

"În continuarea comunicatelor de presă referitor la evenimentul din data de 08.07.2025, din localitatea Miheșu de Câmpie, județul Mureș, compartimentul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

La data de 16.10.2025 procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv și în lipsă, a inculpatului G.E., cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de omor calificat, prev. de art. 188 Cp, art. 189 alin. 1 lit. a și e C.p. (premeditare și de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune de omor), distrugere, prev. de art. 253 alin. 4 C.p., profanare de cadavre, prev. de art. 383 alin. 1 C.p., violarea de domiciliu, prev. de art. 224 alin. 1 și 2 C.p. și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție, prev. de art. 47 alin. 1 din Legea nr. 217/2003, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. și art. 41 alin. 1 C.p., rap. la art. 43 alin. 1 C.p.

Filmul crimei

Din probatoriul administrat a rezultat următoarea situație faptică:

La data de 08.07.2025, în jurul orei 08:50, inculpatului G.E, persoană care a mai fost condamnată anterior definitiv pentru comiterea unei alte infracțiuni de omor, încălcând ordinul de protecție ce fusese emis anterior pe numele său și în favoarea victimei din prezentul dosar, cu premeditare, s-a înarmat cu un topor și a mers la locuința victimei G.A.M.

Acolo, a distrus mai multe geamuri și ușa de la intrare, a pătruns fără drept în imobil și a lovit-o pe victimă cu toporul pe care îl avea asupra sa, de mai multe ori, în zona capului, provocându-i acesteia decesul.

Apoi, autorul a stropit cadavrul victimei cu o substanță inflamabilă și i-a dat foc. Incendiul s-a propagat și la alte bunuri din incinta imobilului cu risc de propagare la alte bunuri din curtea respectivă și la imobilul învecinat.

Inculpatul s-a sustras urmării penale, s-a dispus arestarea preventivă în lipsa sa, iar la acest moment acesta este dat în urmărire generală.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal, reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului împreună cu dosarul cauzei către Tribunalul Mureș, spre competenta soluționare, situație care în nici un fel nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție", se arată într-un comunicat de presă transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș.