Vârstnică din Cluj, acuzată că i-a vândut petarde unui poliţist sub acoperire. S-a ales cu dosar penal, iar 1.700 kg de articole pirotehnice au fost confiscate

Flagrantul s-a întâmplat pe 19 decembrie, în cartierul Mănăştur, într-o piață intens circulată.

Ar fi oferit spre vânzare, fără drept, articole pirotehnice

“Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Cluj au depistat în flagrant delict o femeie, de 65 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care ar fi efectuat operațiuni cu articole pirotehnice, fără a avea acest drept.

Activitatea a avut loc în cartierul Mănăștur, unde aceasta ar fi oferit spre vânzare, fără drept, articole pirotehnice din categoriile P1 și F2, unui investigator sub acoperire“, a transmis IPJ Cluj.

Foto IPJ Cluj - Confiscare petarde Cluj

Aproximativ 1.700 kg de articole pirotehnice au fost confiscate

“În urma intervenției, polițiștii au identificat și ridicat aproximativ 1.700 kg de articole pirotehnice din aceste două categorii, deținute fără drept.

În cauză, cercetările sunt continuate sub coordonarea unității de parchet competente, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun“, mai notează IPJ Cluj.