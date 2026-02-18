€ 5.0941
DCNews Stiri Schimbări majore în Codul rutier. Permis de conducere şi tranzacţii auto condiţionate de plata amenzilor
Data actualizării: 16:54 18 Feb 2026 | Data publicării: 16:52 18 Feb 2026

Schimbări majore în Codul rutier. Permis de conducere şi tranzacţii auto condiţionate de plata amenzilor
Autor: Andrei Itu

sofer nervos Sofer nervos. Foto: Freepik.com

Proiectul privind reforma administraţiei propune și o serie de modificări ale OUG nr. 195/2002 despre circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin intermediul platformei gestionate de Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări vor fi date serviciile publice electronice, incluzând situaţia fiscală atât a vânzătorilor, cât şi a cumpărătorilor, cu scopul eliberării certificatelor de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor de plată care sunt datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi au domiciliul. Această situaţie este valabilă şi în cazul în care un contribuabil radiază din circulaţie un mijloc de transport.

Când poate fi scăzută perioada de suspendare a dreptului de a conduce

Totodată, perioada de suspendare a dreptului de a conduce pentru contravenţii poate fi redusă, atunci când contravenientul prezintă dovada plăţii tuturor datoriilor către bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde îşi are domiciliul, inclusiv plata amenzii pentru contravenţia care a condus la suspendarea dreptului de a conduce.

În cazul în care titularul permisului de conducere nu are domiciliul în România, acesta prezintă dovada achitării doar a amenzii aplicate pentru săvârşirea contravenţiei care a determinat suspendarea dreptului de a conduce.

De ce au fost introduse schimbările

"Aceste modificări au fost introduse pentru a încuraja şi facilita regularizarea situaţiei contravenienţilor, oferindu-le o motivaţie suplimentară de a-şi achita toate datoriile către bugetul local", conform notei de fundamentare.

Prin acelaşi proiect, sunt aduse clarificări şi completări referitoare la reglementările despre verificarea cunoştinţelor despre regulile de circulaţie, suspendarea dreptului de a conduce şi procedurile legate de acestea.

De asemenea, sunt aduse modificări la condiţiile de reluare a dreptului de a conduce a șoferilor după suspendare.

Când șoferii pot relua dreptul de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie

"Astfel, conducătorii auto pot relua dreptul de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere şi tramvaie, cu excepţia cazurilor în care dreptul a fost suspendat de o autoritate locală din motive legate de neplata amenzilor contravenţionale. 

În cazul în care titularul permisului de conducere nu are domiciliul în România, acesta prezintă dovada achitării doar a amenzii aplicate pentru săvârşirea contravenţiei care a determinat suspendarea dreptului de a conduce. Aceasta înseamnă că neachitarea amenzilor poate duce la suspendarea temporară a dreptului de a conduce, ca măsură de presiune pentru recuperarea creanţelor", conform documentului.

Proiectul de OUG privind administraţia publică, în forma agreată de coaliţia de guvernare, a fost publicat miercuri în consultare publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, notează Agerpres.

Vezi și - Șoferii rămași fără permis și care fac contestație nu ar mai putea conduce până la verdictul final

amenzi
cod rutier
