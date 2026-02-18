Anul Constantin Brâncuși debutează cu un film-manifest, de ziua sculptorului-19 februarie, la Muzeul Țăranului Român

Anul 2026, declarat oficial Anul Constantin Brâncuși, este deschis printr-un gest cultural cu puternică încărcătură simbolică: un film-eveniment dedicat vieții și operei lui Constantin Brâncuși, proiectat chiar în ziua nașterii sale, 19 februarie.

La Muzeul Țăranului Român, publicul este invitat la proiecția peliculei „Brâncuși, un ecou din eternitate”, un eseu filosofic și documentar artistic cu durata de 74 de minute, care propune o lectură profundă și neconvențională a universului brâncușian.

Filmul este realizat de Romulus Popescu, care semnează scenariul, imaginea, montajul și regia. Editarea computerizată aparține lui George Deac, muzica este compusă de Liviu Prossi, iar vocea povestitorului este a lui Petre Nicolae. Vocea lui Brâncuși este interpretată de Ștefan Sileanu.

Construit ca un demers inițiatic, filmul explorează ideea creației ca act de legătură între om și ceea ce autorul numește „Memoria Universului”. Sculptura nu mai este obiect, ci limbaj – forma prin care esența existenței devine vizibilă.

Filmul readuce în atenție și consacrarea internațională a lui Brâncuși, de la celebrul proces intentat vămii americane în 1927 – câștigat în 1928 – până la integrarea operei sale în marile muzee ale lumii. Influența sa a depășit granițele artei: o copie a „Păsării în văzduh” a însoțit astronauți într-un program NASA, iar lucrările sale au atins recorduri istorice pe piața de artă. În acest context aniversar, Nexus TV, canalul de televiziune al Academia Da Vinci, va difuza un interviu-eveniment cu Romulus Popescu – un dialog despre Brâncuși, conștiință, inițiere și legătura profundă dintre creație, om și univers.