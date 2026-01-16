€ 5.0894
Data publicării: 11:52 16 Ian 2026

Robert Cazanciuc, de Ziua Culturii Naționale: Zâmbim inteligent
Autor: Crişan Andreescu

desen Desen: Romeo Răileanu

"Cultura nu este solemnă și nu stă mereu dreaptă. Uneori ridică o sprânceană și spune: „Serios?", a declarat senatorul PSD, Robert Cazanciuc.

 

"Cultura română nu s-a clădit doar din visare, ci și dintr-un umor tăios. Și din absolutul lui Eminescu, și din replica iscusită a lui Caragiale. Pentru că unul căuta stelele, iar celălalt era atent la scenă, la decor și la actori. Dar, mai ales, la public. Însă, împreună, au înțeles ceva esențial: o cultură care nu se ia din când în când peste picior riscă să se creadă prea importantă.

Așa că de Ziua Culturii Naționale nu vorbim doar grav. Zâmbim inteligent. Punem întrebări incomode. Recunoaștem teatrul, dar nu plecăm din sală. Cultura nu e doar profunzime. E și luciditatea de a spune lucrurilor pe nume - chiar și atunci când nu sună frumos. Este echilibrul dintre Eminescu și Caragiale: unul credea în sens, altul vedea jocul, iar o cultură sănătoasă le ține pe amândouă în același spațiu.

La mulți ani culturii care știe să râdă și, astfel, să reziste", a ținut să precizeze senatorul Robert Cazanciuc.

