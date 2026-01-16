Un ansamblu important de opere cu valoare muzeală, între care un desen unic de Pablo Picasso și două lucrări semnificative de Nicolae Grigorescu, dedicate temei sale emblematice a carelor cu boi, este reintrodus în circuitul colecționistic și expozițional. Casa de licitații A10 by Artmark anunță organizarea Licitației unei părți a Colecției Darius Vâlcov, care cuprinde nu puține capodopere, semnate de artiști cu valoare muzeală, unii dintre ei tranzacționați și recunoscuți internațional.

Am contactat-o pe Anca Bejan, PR manager la Artmark, pentru a ne explica mecanismul prin care aceste opere de artă au trecut prin filtrul unei case de licitații și nu au ajuns automat în muzee.

„Cee ce se întâmplă acum este un exemplu de aplicare a legii în ceea ce privește astfel de bunuri culturale. E vorba de o executare silită în care automat trebuie să se apeleze la cineva care să intermedieze și să facă această vânzare. Este mecanismul firesc, normal, legal și transparent în astfel de situații“, a precizat Anca Bejan.

„Acest mecanism permite ca operele importante să rămână și vizibile, dar să fie și active pe piața de artă. Deși subiectul este unul controversat și trist, se întâmplă și lucruri frumoase. În primul rând, acest patrimoniu e revalorificat corect, expertizat corect, într-un mediu sigur, cu un eveniment public, legal și transparent.

Toate licitațiile sunt evenimente publice și pot fi accesate de absolut oricine. În afară de asta, bucuria mea este mult mai sensibilă, anume că aceste lucrări ajung în acest loc, care e singurul loc din lume ce aduce expoziții pentru toate licitațiile, are intrare liberă pentru absolut toată lumea, în fiecare zi, de la 10:00 până la ora 20:00. Toată această traumă publică se stinge într-un mod foarte elegant și frumos.

Ne bucurăm enorm că aceste opere reintră în circuitul publicului într-un loc ca acesta și apar în fața publicului într-o expoziție cu intrare gratuită. Oricine le poate accesa până în data de 17 februarie 2026“, a mai spus Anca Bejan, PR manager la Artmark, adăugând că „muzeele, instituțiile, pot participa și accesa această licitație“.

„Am asistat la licitații publice unde muzeele și-au exercitat dreptul de preemțiune și au cumpărat“, a completat Anca Bejan.

Anca Bejan (Artmark): Este un risc fenomenal

În ceea ce privește expertizarea lucrărilor, Anca Bejan a precizat pentru DC News că aceasta presupune o muncă anevoioasă, iar prețul de pornire reflectă întocmai valoarea respectivei lucrări.

„O casă de licitații este obligată să facă expertizarea. Din moment ce avem deschisă expoziția, prin deschiderea sa și publicarea tuturor acestor opere pe site, toate verificările și expertizele s-au făcut. Acesta este și motivul pentru care se stabilesc prețurile de pornire. Expertizele nu înseamnă să te uiți la lucrare, să o miroși sau să o analizezi cu lupa, ci presupun un pedigree al lucrării, prin apariția respectivei lucrări din catalog în catalog.

Această expoziție presupune o muncă uriașă atât de consum de oameni, cât și financiar. Casele de licitație mari fac astfel de evenimente doar pentru 2-3 zile și sunt dedicate doar colecționarilor, pe când noi le facem pentru toată lumea. Este un risc fenomenal și o muncă permanentă de educație! Avem un volum de 10.000 de opere pe an care vin la întâlnirea gratuită cu publicul“, a conchis Anca Bejan.