Alexandru Tomescu a cumpărat Cabana Caraiman. Ce face la 2000 de metri, când e singur în cabană

”Cine a fost acolo și cunoaște locul cred că înțelege, a spus Alexandru Tomescu, întrebat de Ionuț Vulpescu de ce a cumpărat Cabana Caraiman. Cabana este un simbol al alpinismului de la noi din țară, a fost construită în 1937 de o Asociație de împătimiți ai muntelui, și din păcate, în ultimii 20 de ani, a fost într-o stare de stagnare care însemna o degradare lentă, dar sigură. Foarte multe cabane, foarte multe refugii construite în zona alpină sunt fie într-o situație juridică incertă, fie într-o stare avansată de degradare. Din fericire, cabana nu a fost distrusă, s-a păstrat în mare parte originală, așa cum a fost ea construită. E înconjurată de niște schele metalice, oribile, de care vreau să scap cât mai repede. A fost un gest cum să spun, un gest spontan și un gest sentimental. Nu rațional sau calculat în vreun fel, pentru că mie îmi plac proiectele dificile, complicate. Și, fără îndoială să repui în funcțiune o casă atât de veche, de deteriorată, la 2000 m altitudine, unde iarna ține 6-7 luni pe an, nu e de aici, de colo”, a spus Alexandru Tomescu.

Trebuie reconstruită pentru a rezista la furtuni de 200 km/h

Alexandru Tomescu: Întotdeauna am iubit muntele, întotdeauna am mers pe munte când am avut o zi, două, trei libere. Și acum merg la Cabană, mai repar câte ceva, cât pot, după puterile mele. Ea nu va fi doar reparată, ci trebuie restaurată. Trebuie reconstruită din temelii pentru a rezista o dată la furtunile extrem de puternice care sunt acolo, la vântul de 150-200 km/h care este acolo, la ordinea zilei, dar vreau să îi păstrez aspectul ei inițial. De aceea am și apelat la arhitectul Șerban Sturza, care e specializat pe imobile istorice, monumente. După ce voi avea proiectul, voi putea să caut finanțare, poate voi reuși să accesez bani europeni sau fonduri norvegiene sau ce va fi să fie. Apoi va trebui să găsesc o echipă care să aibă această capacitate și experiența de a construi contracronometru, de a reface o casă, pentru că acolo vom dispune de maxim 3-4 luni de zile, atât ține lipsa zăpezii la 2000 m. Abia după aceea o să pot să anunț să caut un cabanier și abia după aceea o să pot vorbi de redeschiderea cabanei și reincluderea ei în circuitul turistic. Ea e amplasată într-unul dintre cele mai frumoase locuri din România. Se văd de acolo Munții Baiului, Munții Ciucaș, Siriu cred că se vede în zilele senine, e o vizibilitate incredibilă. E un loc foarte sălbatic, dar în același timp foarte frumos.

Ionuț Vulpescu: Dacă ar fi o creație muzicală la care să vă gândiți, care se potrivește muntelui, ideii de munte, care ar fi aceea?

Alexandru Tomescu: Eu ascult o mulțime de muzici acolo la Cabană pentru că e în sfârșit liniște, nu deranjează claxoanele din oraș. Sunt lucrările programatice, cum este Simfonia Alpilor, de Richard Strauss, dar ascult și muzică de jazz, și muzică rock, și românească, și electronică, și clasică, bineînțeles. De multe ori, la Cabană, când sunt singur, ascult cvartete de Schubert sau Radu Lupu îmi place să ascult. Are niște discuri, e un muzician pe care îl admir foarte mult, pentru libertatea aceasta a lui pe care și-a luat-o, cânta ce voia el, când voia el. Cânta Mozart, Schubert, marii clasici, atât. În rest...

Ionuț Vulpescu: Suficient pentru...

Alexandru Tomescu: Vieți întregi!

