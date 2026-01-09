Consumul, în cădere liberă. Economistul Radu Georgescu: Niciodată n-am văzut așa ceva, de când mama m-a făcut

”Niciodată n-am văzut așa ceva, de când mama m-a făcut. Azi s-a publicat consumul pe luna noiembrie. Începând cu august 2025, consumul populației s-a prăbușit 70% din PIB-ul României. Bine, o singură dată am mai văzut așa ceva, doar în 2009 a mai scăzut atât de accelerat consumul în România. Dar atunci era o criză financiară mondială. Acum nu este nicio criză financiară mondială. Este doar efectul măsurilor economice luate de Guvern începând cu august 2025.

În august 2025 Guvernul, a dat o bată în cap economiei prin creșterea de taxe. Inflația a explodat la 10%. Oamenii sărăcesc accelerat. Din această cauza consumul scade. Firmele au început să dea afară oamenii. Sunt chestii elementare de economie.

În anul I de la ASE se învață că, în perioada de scădere economică, Guvernul nu trebuie să crească taxele deoarece va adânci și mai mult scăderea economică. Ca lucrul să fie sigur, de la 1 ianuarie 2026 Guvernul a dat și mai multe bâte în cap sectorului privat și economiei prin avalanșa de noi taxe.

Evident, inflația va crește. Lumea va săraci și mai mult. Economia va intra în recesiune. Și mai multe firme vor da oameni afară. În acest context, probabil 90% dintre oameni realizeză efectele economice” scrie economistul Radu Georgescu pe Facebook.

România a înregistrat cea mai mare scădere a comerțului cu amănuntul din UE în noiembrie 2025, arată datele Eurostat. În acest context, există riscul să înregistrăm o reducere a produsului intern brut şi în trimestrul IV din 2025 faţă de trimestrul anterior şi să avem recesiune tehnică, spune preşedintele Asociaţiei CFA România, Adrian Codîrlașu.

”Avem o creştere trimestrul III 2025 faţă de trimestrul III 2024 de 1,7%. Aş spune că această creştere în acest trimestru cumva ne garantează faptul că pe tot anul vom închide cu un uşor plus. Mai mic decât cel înregistrat în 2024. În 2024 am avut 0,9% creştere de PIB. În 2025 probabil o să avem spre 0,5% sau poate uşor sub, dar va fi plus. Aceasta este vestea bună. Vestea mai puţin bună: este posibil să avem recesiune tehnică în anul 2025 pentru că avem în trimestrul III versus trimestrul II o scădere de 0,2%. Iar uitându-mă la cum a evoluat consumul în trimestrul IV anul trecut s-ar putea ca şi trimestru IV faţă de trimestru III să fie tot un minus pe partea de PIB. Sunt riscuri ca să înregistrăm în ultimele două trimestre ale anului trecut recesiune tehnică. Dar pe ansamblu anului va fi un plus mic. Dacă mă uit la consum, s-a accentuat scăderea consumului. Avem 4,8% scădere în noiembrie 2025 versus noiembrie 2024. Scăderea e mai mare decât cea înregistrată în octombrie, tot pe date anuale. Se vede, consumul a fost lovit de majorarea de fiscalitate. Pe de o parte avem şi efectul de bază în 2025, pentru că în 2024 efectiv s-a aruncat cu bani în economie. Acele politici nu erau sustenabile pentru creşterea consumului. Cumva şi de aici a venit această scădere, dar ce a declanşat, începând din august această scădere a consumului, majorările de taxe", a declarat, pentru Agerpres, Adrian Codîrlaşu.

Șansa noastră - fondurile europene

El a spus că este posibil ca şi în luna decembrie să se înregistreze o scădere a consumului. Adrian Codirlaşu consideră că şi în 2026 consumul va fi ”lovit” pentru că se pierde putere de cumpărare, dar şansa României o constituie atragerea de fonduri europene.

”Ar putea fi recordul nostru de atragere de fonduri europene. Dacă facem suma am avea acces undeva la 20-25 de miliarde de euro pe care să le luăm. Nu cred că avem capacitatea să le luăm pe toate, dar măcar să depăşim 15 miliarde de euro. Istoric noi am luat undeva la 11-12 miliarde de euro. Asta a fost maximumul în 2023”, a afirmat Adrian Codirlaşu.