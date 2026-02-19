€ 5.0956
|
$ 4.3216
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0956
|
$ 4.3216
 
DCNews Economie Buzoianu: Transformarea Programului „Casa Verde Fotovoltaice” în „Casa Verde Baterii”, unul dintre scenarii
Data actualizării: 14:52 19 Feb 2026 | Data publicării: 14:51 19 Feb 2026

Buzoianu: Transformarea Programului „Casa Verde Fotovoltaice” în „Casa Verde Baterii”, unul dintre scenarii
Autor: Anca Murgoci

diana buzoianu Ministra Mediului, Diana Buzoianu. Sursa foto: Agerpres

Transformarea Programului „Casa Verde Fotovoltaice” în Programul „Casa Verde Baterii" este unul dintre scenarii, însă nu pot da mai multe detalii până când nu va fi aprobată Legea bugetului şi, implicit, vom şti şi alocarea pentru Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), a declarat, joi, la finalul şedinţei de Guvern, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu. 

„Avem mai multe scenarii (pentru Programul Casa Verde Fotovoltaice, n.r.). Urmează să avem discuţii cu Ministerul Finanţelor, dar după ce va fi aprobată Legea bugetului naţional, pentru că, în baza acestei legi, ulterior vom putea să avem o discuţie şi pe bugetul AFM. În momentul în care vom şti limita maximală la care putem să mergem, vom avea şi împărţirea în interiorul bugetului pe mai multe proiecte. Este unul dintre scenarii (transformarea în "Casa Verde Baterii, n.r.), dar nu vă pot da mai multe detalii, pentru că depinde foarte mult de bugetul maximal care va putea să fie alocat prin AFM în acest an.

Nu vă pot da în acest moment un astfel de răspuns din nou, pentru că în momentul de faţă nu avem încă un buget aprobat. Ar fi neserios din partea mea să vin să arunc cifre în momentul în care nu avem efectiv suma totală aprobată. Deci, după ce avem o sumă discutată şi aprobată care să poată să fie susţinută din bugetul naţional, să nu creştem deficitul pentru România prin aceste proiecte, după ce avem această sumă totală, vom împărţi această sumă pe mai multe proiecte. Unul dintre scenarii este inclusiv să alocăm bani pentru proiectul de care aţi menţionat mai devreme, dar nu ştiu încă care este suma totală", a subliniat Buzoianu. 

Va fi lansat programul de leasing social pentru achiziţia de autovehicule?

Pe de altă parte, întrebată dacă în acest an va fi lansat programul de leasing social pentru achiziţia de autovehicule, şefa de la Mediu a transmis că amânarea cu un an a Fondului Social pentru Climă, prin care urma să fie susţinut o astfel de iniţiativă la nivel naţional, nu va face posibilă derularea acestui proiect. 

„(Leasingul social pentru achiziţia de maşini, n.r.) Este un proiect care era gândit ca parte din Fondul Social pentru Climă, care, în momentul de faţă, este amânat un an de zile, pentru că ETS 2, acest mecanism de scheme de vânzare pentru certificate de carbon, a fost şi el amânat un an de zile şi atunci, automat, şi Fondul Social pentru Climă a fost amânat un an de zile. Drept urmare, proiectele care urmau să fie făcute din acest fond, momentan nu sunt încă discutate", a precizat Diana Buzoianu.

VEZI ȘI: Aproape un miliard de euro vor fi investiți din PNRR în apă-canal. Proiecte inclusiv cu AFM 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

diana buzoianu
AFM
mediu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Regele Charles al III-lea a reacționat după arestarea fratelui său Andrew în scandalul Epstein, în care apare și o româncă
Publicat acum 12 minute
Nicușor Dan va vorbi la Consiliul pentru Pace / foto în articol
Publicat acum 20 minute
Prezentatoarea TV care a apărut sub influența alcoolului în direct de la Jocurile Olimpice și-a cerut scuze public
Publicat acum 37 minute
Buzoianu: Transformarea Programului „Casa Verde Fotovoltaice” în „Casa Verde Baterii”, unul dintre scenarii
Publicat acum 38 minute
Germania va căuta „parteneriate strategice” cu China în contextul tarifelor vamale impuse de SUA
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 38 minute
Emisia Realitatea Plus va fi oprită. Apelul Ancăi Alexandrescu
Publicat acum 8 ore si 10 minute
Horoscop 19 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 35 minute
Totul despre boala de care suferă Andreea Marin: Nu am vorbit despre asta la timpul potrivit. Am considerat subiectul poate prea intim
Publicat acum 5 ore si 36 minute
Raed Arafat, mesaj pentru românii treziți de mesajul RO-ALERT dat la ora 04:20 dimineața
Publicat acum 9 ore si 34 minute
BANCUL ZILEI: Definiția bărbatului
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close