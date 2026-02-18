€ 5.0941
Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind măsurile din administrație, în varianta agreată de coaliție
Data publicării: 13:08 18 Feb 2026

Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind măsurile din administrație, în varianta agreată de coaliție
Autor: Anca Murgoci

Guvernul pregătește schimbări majore pentru pensii. Ministrul Muncii, anunț așteptat de milioane de pensionari

Ministerul Dezvoltării a publicat pe pagina sa, în transparență decizională, proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului privind măsurile din administrație, în varianta agreată de coaliție.

”Măsurile propuse prevăd o administrație publică mai suplă și mai eficientă, mai multă descentralizare pentru autoritățile publice locale și  sustenabilitate financiară pentru acestea. Prin aceste măsuri eficientizăm administrația publică centrală și serviciile publice oferite cetățenilor” – a declarat ministrul dezvoltării, Cseke Attila. 

Care sunt măsurile

În administrația publică locală, măsurile propuse sunt în continuare o reducere cu 30% din totalul posturilor aprobate, care va genera, la nivel național, o reducere de 10% a posturilor ocupate pe ansamblul autorităților administrației publice locale. În acest an tranzitoriu, autoritățile locale pot aproba diminuarea cheltuielilor de personal proporțional cu cheltuielile aferente numărului de posturi ocupate ce ar trebui desființate.

Conform proiectului de act normativ, se prevede o disciplină financiară mai bună și o reducere a cheltuielilor de personal pentru administrația publică centrală de 10%. Conform deciziei coaliției, pentru sistemele de învățământ și cultură, pentru spitalele publice și serviciile publice de ambulanță, dar și pentru sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, proiectul pus în transparență decizională prevede excepție de la reducerea de personal, cu măsuri compensatorii.

De exemplu, conform măsurilor propuse, ar crește vârsta de pensionare pentru militari, în sistemul de învățământ va fi redus sporul pentru doctorat, iar în sistemul sanitar, între altele, va fi introdus un nou sistem de clasificare a spitalelor și un sistem de salarizare după performanță. Reducerile cheltuielilor salariale realizate de ministere în anul 2025 vor fi luate în calul la efectuarea reducerii totale de 10%.   

Proiectul de act normativ, în varianta sa actuală, a fost pus în transparență decizională pe pagina Ministerului Dezvoltării la link: https://shorturl.at/33fTm.

VEZI ȘI: UPDATE. CCR: Pensiile magistraților pot fi tăiate. Cine și cum a votat. Bolojan, reacție 

bani
guvern
