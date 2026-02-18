€ 5.0941
Stiri

Data publicării: 12:38 18 Feb 2026

Când vor scădea dobânzile la creditele românilor. Mugur Isărescu (BNR), anunțul zilei / video
Autor: Ioan-Radu Gava

isarescu-avertisment-guvern-unde-i-lege-nu-i-tocmeala_38437700 Foto: Agerpres

Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a spus care este cel mai important factor care va determina scăderea dobânzilor la creditele luate de români.

Mugur Isărescu a fost întrebat, la o conferință de presă care a avut loc miercuri, 18 februarie 2025, când vor scădea dobânzile la creditele românilor. Potrivit guvernatorului Băncii Naționale a României (BNR), dobânzile cetățenilor au scăzut ca urmare a scăderii ROBOR de la peste 7%, la 5,81% pe an.

„Când ne-am putea aștepta la scăderi semnificative ale dobânzilor la creditele românilor?“, a întrebat o jurnalistă.

„Pe măsură ce inflația se duce în jos. Avem două semnale pozitive. Primul e că s-au dus în piață. Dacă noi reducem dobânda cu 0,25%, nu știu ce impact are asupra finanțării debitorilor, dar scăderea ROBOR cu 2 procente a fost majoră. Nu am administrat-o ca un obiectiv.  Treptat, dobânzile în piață au scăzut fără să se deprecieze leul. După mine, ăsta e un indicator de încredere.

Când o să avem și alți indicatori legați de, inclusiv, depășirea acelei cocoașe, atunci reducem și rata de politică monetară. Deocamdată, dobânzile au scăzut cu 2 procente față de vârful de la sfârșit de mai - început de iunie (n.r. 2025). Avem mari probleme în cadrul Direcției de politică monetară, am fost și urechiat că lăsăm lichiditate în piață.

Am căzut la un compromis, am zis că nu lăsăm lichiditate în piață și că nu băltește. Semi-băltește. Nu se duce pe inflație. Cel mult mai stimulează ceva creștere economică și evităm ca acest PIB negativ să nu ne creeze probleme mai serioase decât am putea să evaluăm în prezent“, a precizat guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

CITEȘTE ȘI                -               BNR, anunț pentru românii cu credite. Ce se întâmplă cu dobânda de referință

