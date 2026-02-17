Tort de cartofi cu legume, o rețetă perfectă pentru a hrăni întreaga familie

Pentru aceasta, putem căuta rețete cu care să folosim, în plus, ingrediente de bază din bucătărie, cum ar fi cartofii, un ingredient prezent în toate casele și cu care se pot prepara diferite feluri de mâncare.

O idee care poate fi interesantă este acest tort de cartofi cu legume, creat de Patricia, o creatoare de conținut gastronomic, cunoscută pe rețelele sociale sub numele de Tictacyummy și care are peste un milion de urmăritori pe platforma Instagram.

Tort cremos cu cartofi și legume

Potrivit creatoarei de conținut, această rețetă este suficientă pentru patru persoane. Procesul de preparare este foarte simplu, deoarece trebuie doar să pregătești umplutura din legume, să tai cartofii felii, să formezi tortul ca o lasagna, să coci și este gata de servit.

Ingrediente tort cremos de cartofi cu legume

3 legături de praz

300 g ciuperci

​200 g de spanac

​2 cartofi

​1 cutie de lapte de cocos

​Nucșoară

​Sare

​Piper

Rețeta pas cu pas

Tocăm prazul și îl călim într-o tigaie cu ulei de măsline și sare. Între timp, tocăm ciupercile și le adăugăm imediat ce prazul este bine călit.

Adăugăm o lingură de făină și lăsăm să se gătească câteva secunde. Adăugați laptele de cocos și amestecați totul până când devine cremos. Potriviți de sare și adăugați nucșoară. Adăugați spanacul și amestecați pentru a se înmuia.

Curățăm și tăiem cartofii în felii subțiri. ​Într-un vas pentru cuptor, așezăm un strat de felii de cartofi, peste care punem o parte din legume și puțină brânză rasă. Repetăm procesul până terminăm cu un strat de brânză rasă și legume.

Coacem timp de 50 de minute la 180 °C.

Beneficiile cartofului

Cartoful este un aliment care oferă numeroase beneficii pentru sănătate, în special pentru inimă, datorită conținutului său de potasiu. În plus, este un ingredient de bază în bucătărie, care poate fi folosit în diverse rețete delicioase, de la tortul Tictacyummy până la rețete clasice, precum omleta spaniolă cu cartofi sau cartofii în stil riojana.

De asemenea, este un aliment disponibil în multe supermarketuri la un preț destul de accesibil, se adaptează foarte bine la diferite tipuri de preparare și există diferite varietăți ale acestui tubercul.