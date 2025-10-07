Găluște asiatice din foi de orez: crocante la exterior, suculente la interior. Ți se topesc în gură!

Găluște asiatice - un preparat simplu, dar spectaculos, care îmbină texturile și aromele Asiei într-o rețetă ideală pentru orice moment al zilei. Cu ingrediente ușor de găsit și un timp total de preparare de doar 25 de minute, această gustare se transformă într-un adevărat răsfăț culinar.

Găluștele asiatice se prepară rapid, au o textură crocantă la exterior și o umplutură bogată în legume și proteine. Iată rețeta completă, cu toate cantitățile și pașii clari pentru un rezultat perfect.

Ingrediente pentru 10 găluște

10 foi de orez (rice paper, de 22 cm diametru)

150 g varz ă chinezească (sau varză albă tocată fin)

un morcov mediu, ras fin

100 g ciuperci champignon, tocate mărunt

2 fire ceapă verde, tăiate subțire

o linguriță ulei de susan

o lingură sos de soia

o linguriță ghimbir ras proaspăt

un cățel de usturoi zdrobit

100 g tofu sfăr âmat (op țional: pui tocat, pentru varianta cu carne)

o linguriță amidon de porumb (ajută la legarea compoziției)

2 linguri ulei vegetal (pentru prăjit)

Sare și piper după gust

Găluște asiatice - Rețeta pas cu pas

Pregătirea umpluturii

Într-o tigaie mare, se adaugă o linguriță de ulei de susan și se călește usturoiul împreună cu ghimbirul, până devin aromate (aprox. 30 de secunde).

Se adaugă varza, morcovul, ciupercile și ceapa verde. Se sotează 3–4 minute, până legumele încep să se înmoaie.

Se adaugă sosul de soia, tofu (sau puiul tocat), sarea, piperul și amidonul. Se amestecă bine și se mai gătește 1–2 minute.

Se lasă amestecul să se răcească complet înainte de a-l folosi pentru umplerea foilor de orez.

Cum se pregătesc foile de orez

Într-un bol larg, se pune apă călduță (nu fierbinte).

Se scufundă fiecare foaie de orez timp de 5–10 secunde, până devine maleabilă.

Se scoate pe o suprafață curată (un prosop umed sau o planșetă ușor unsă cu ulei).

Truc: nu lăsa foaia prea mult în apă, pentru că se va rupe ușor.

Asamblarea găluștelor

Se așază o lingură din umplutură în centrul foii de orez.

Se împăturește mai întâi partea de jos peste umplutură, apoi marginile laterale și, în final, se rulează strâns – ca un mic pachețel.

Pentru un strat extra crocant, poți dubla foaia (folosește două foi de orez suprapuse).

Gătirea găluște asiatice

Se încinge o tigaie antiaderentă cu o lingură de ulei vegetal.

Se prăjesc dumplings-urile pe fiecare parte, timp de 2–3 minute, până devin aurii și crocante.

Pentru o variantă mai ușoară, se pot coace în air fryer la 190°C timp de 8–10 minute, cu o pensulare ușoară de ulei.

Sos de servire – varianta clasică asiatică

2 linguri sos de soia

o lingură oțet de orez

o linguriță miere sau sirop de arțar

jumătate de linguri ță ulei de susan

jumătate de linguri ță fulgi de chili sau puțin usturoi zdrobit

Servire și sfaturi utile

Se servesc calzi, imediat după prăjire, alături de sosul preferat.

Pot fi umpluți și cu creveți tocați, carne de curcan sau legume verzi (edamame, dovlecel).

Se păstrează la frigider 2–3 zile, dar se recomandă reîncălzirea rapidă în tigaie pentru a redeveni crocanți.