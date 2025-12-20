€ 5.0896
DCNews Stiri Social Salata perfectă pentru masa de Crăciun. Nutriționistul Mihaela Bilic: E plină de antioxidanți și ajută la slăbit
Data publicării: 17:12 20 Dec 2025

Salata perfectă pentru masa de Crăciun. Nutriționistul Mihaela Bilic: E plină de antioxidanți și ajută la slăbit
Autor: Doinița Manic

tabouleh salată libaneză Salata tabouleh. Sursa foto: Facebook Mihaela Bilic
 

Nutriționistul Mihaela Bilic recomandă această salată, despre care spune că e un produs perfect pentru siluetă și sănătate.

Nutriționistul Mihaela Bilic spună că tabouleh, adică salata de pătrunjel este o alegere foarte sănătoasă deoarece pătrunjelul are mai multă vitamina C decât citricele. Astfel, Bilic spune că tabouleh este mai mult decât o salată, e un produs pentru siluetă și sănătate, fiind oferită pacienților din spitalele din Franța pentru beneficiile ei numeroase.

Ce este tabouleh și de ce ingrediente ai nevoie pentru a o prepara

"Ce este tabouleh? O salată de …pătrunjel!  Bucătăria libaneză este de referință când vine vorba de preparate din legume. Tabouleh este o salată făcută din pătrunjel, roșii proaspete, ceapă și bulgur (grâu mărunțit), asezonată cu sare, ulei și zeamă de lămâie. Iar dacă punem și semințe de rodie arată de sărbătoare!

Tabouleh e mai mult decât o salată, e un produs pentru siluetă și sănătate. În spitale din sudul Franței pacienții primesc tabouleh ca fel de mâncare de bază - crește imunitatea, restabilește tranzitul intestinal după anestezia din operațiile chirurgicale și are efect antianemic.

Beneficiile pătrunjelului

Pătrunjelul are: vitamina C mai multă decât în citrice, fier mai mult decât în spanac, fibre mai multe decât în prune, acid folic mai mult decât în brocoli și betacaroten mai mult decât în morcovi. E plin de antioxidanți, are proprietăți diuretice și detoxifiante și ajută și la slăbit!

Vă rog să mutați pătrunjelul din categoria "condiment" în categoria "aliment". Și să-l mâncați cu castronul, nu cu firul!", a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.

