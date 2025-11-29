Rețeta de slăbit care funcționează pentru toată lumea: Mihaela Bilic vine cu soluția

Acesta ar fi alimentul care face minuni acolo unde nimic nu mai funcționează, care ”deblochează metabolismul, elimină inflamația din organism și intensifica arderile”. Este vorba despre pește, iar nutrionistul Mihaela Bilic îi expune beneficiile.

”Ce facem când nu mai slăbim cu carne și legume? Mâncăm pește! Rețeta de slăbit care funcționează pentru toată lumea este regimul proteic! Eliminăm carbohidrații din dietă, reducem aportul de grăsimi și mâncăm multe proteine cu legume.

Cum funcționează? Proteinele dau sațietate, reduc pofta de mâncare, accelerează metabolismul și nu pot fi transformate în depozite de grăsime. Și când spunem proteine, spunem carne, pește și ouă.

Deblochează metabolismul

Pentru cei care vor să scape de kilogramele în plus, peștele este soluția acolo unde carnea la grătar nu mai dă rezultate. La același număr de calorii consumate, combinația de proteine și grăsimi din pește deblochează metabolismul, elimină inflamația din organism și intensifica arderile- deci slăbim cu pește mai bine/repede decât cu carne!” spune nutriționistul Mihaela Bilic.