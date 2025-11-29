€ 5.0906
|
$ 4.4036
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0906
|
$ 4.4036
 
DCNews Stiri Rețeta de slăbit care funcționează pentru toată lumea: Mihaela Bilic vine cu soluția
Data publicării: 13:04 29 Noi 2025

Rețeta de slăbit care funcționează pentru toată lumea: Mihaela Bilic vine cu soluția
Autor: Irina Constantin

slabire aliment Cum să slăbești când nimic nu funcționează. Rețeta Mihaelei Bilic. foto ilustrativ pixabay
 

Dacă nimic nu mai dă rezultate, ca să slăbiți, nutriționistul Mihaela Bilic că propune rețeta despre care spune că funcționează la toată lumea.

Acesta ar fi alimentul care face minuni acolo unde nimic nu mai funcționează, care ”deblochează metabolismul, elimină inflamația din organism și intensifica arderile”. Este vorba despre pește, iar nutrionistul Mihaela Bilic îi expune beneficiile. 

”Ce facem când nu mai slăbim cu carne și legume? Mâncăm pește! Rețeta de slăbit care funcționează pentru toată lumea este regimul proteic! Eliminăm carbohidrații din dietă, reducem aportul de grăsimi și mâncăm multe proteine cu legume.

Cum funcționează? Proteinele dau sațietate, reduc pofta de mâncare, accelerează metabolismul și nu pot fi transformate în depozite de grăsime. Și când spunem proteine, spunem carne, pește și ouă.

Deblochează metabolismul

Pentru cei care vor să scape de kilogramele în plus, peștele este soluția acolo unde carnea la grătar nu mai dă rezultate. La același număr de calorii consumate, combinația de proteine și grăsimi din pește deblochează metabolismul, elimină inflamația din organism și intensifica arderile- deci slăbim cu pește mai bine/repede decât cu carne!” spune nutriționistul Mihaela Bilic. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

reteta slabit
mihaela bilic
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 26 minute
Wizz Air, informare de ultimă oră către toți pasagerii
Publicat acum 29 minute
Rețeta de slăbit care funcționează pentru toată lumea: Mihaela Bilic vine cu soluția
Publicat acum 33 minute
Birocrația UE pune la pământ IMM-urile, avertizează eurodeputata Georgiana Teodorescu. Răspuns năucitor primit la o interpelare urgentă
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Cum a apărat-o Viorica Dăncilă pe Oana Țoiu în China. Lecția pe care a ratat-o ministrul de Externe VIDEO
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Ultima șansă pentru salvarea USR de ei înșiși. Ion Aion critică dur partidul "orgolii de nimic"
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 27 Noi 2025
Update: Reacția lui Moșteanu, după ce a fost prins cu minciuna în CV / Anunț de la universitatea pe care susține că a absolvit-o
Publicat pe 28 Noi 2025
Știrea cu CV-ul lui Moșteanu nu e totul! Badea vine cu încă o bombă: Ce vă arăt eu acum mi se pare abominabil
Publicat pe 28 Noi 2025
Angajații din Guvern ies la rampă în cazul Moșteanu. Dezvăluiri din interior
Publicat pe 28 Noi 2025
Demisia lui Moșteanu zguduie Guvernul: Dăncilă vine cu noi acuzații
Publicat pe 28 Noi 2025
Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!
 
daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close