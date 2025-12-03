€ 5.0910
Stiri

DCNews Stiri Cine transmite la TV derby-ul FCSB-Dinamo din Superliga. Meciul se joacă pe Arena Națională sâmbătă, 6 decembrie
Data publicării: 19:51 03 Dec 2025

Cine transmite la TV derby-ul FCSB-Dinamo din Superliga. Meciul se joacă pe Arena Națională sâmbătă, 6 decembrie
Autor: Dana Mihai

fotbal_83895500
 

Derby-ul FCSB - Dinamo revine în prim-plan pe 6 decembrie, iar partida va fi transmisă în direct de Digi Sport 1 și Prima TV, într-o atmosferă care promite spectacol pe Arena Națională.

Digi Sport 1 și Prima TV transmit meciul FCSB - Dinamo pe 6 decembrie

Derby-ul României revine în prim-plan! Meciul dintre FCSB și Dinamo va fi transmis în direct pe Digi Sport 1 și Prima TV, pe 6 decembrie, oferind fanilor încă o confruntare incendiară între cele două rivale istorice.

Meciul are loc pe Arena Națională, iar biletele costă 20 lei.

Partida se va juca pe impunătoarea Arenă Națională, stadion care promite o atmosferă electrizantă, cu zeci de mii de suporteri pregătiți să-și susțină echipa favorită. De fiecare dată, derby-ul reușește să transforme arena într-un vulcan de emoții, coregrafii și intensitate.

Biletele pentru derby-ul FCSB - Dinamo sunt disponibile în mai multe categorii de preț, în funcție de poziția din stadion.

Citește și: Cine va fi cel mai bun fotbalist în 2025? PSG și Barcelona domină lista scurtă

Cele mai scumpe locuri sunt în zona VIP, unde prețurile pornesc de la 150 lei pentru VIP 3, 200 lei pentru VIP 2 și ajung la 300 lei pentru VIP 1. 

La Tribuna 2, tarifele sunt de 60 lei pentru Inelul 1, 50 lei pentru Inelul 2 și 40 lei pentru Inelul 3. Suporterii care preferă atmosfera peluzelor pot opta pentru Peluza Nord, unde prețurile variază între 30 lei (Inelul 1), 25 lei (Inelul 2) și 20 lei (Inelul 3). 

cine transmite fcsb dinamo superliga
