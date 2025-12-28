Cristiano Ronaldo, tot mai aproape de borna de 1.000 de goluri

Cristiano Ronaldo a contribuit decisiv la o nouă victorie pentru Al Nassr, a zecea în tot atâtea meciuri, sâmbătă seara, împotriva lui Al Okhdood, în prima ligă de fotbal a Arabiei Saudite, starul portughez, care va împlini în februarie 41 de ani, fiind acum la doar 44 de goluri de ţinta sa de 1.000, o performanţă pe care nimeni nu a atins-o încă în istoria "sportului-rege", scrie EFE.

Cristiano Ronaldo a marcat în minutele 31 şi 45+3, un al treilea gol, reuşit de conaţionalul său Joao Felix (90+4), consemnând rezultatul final al partidei, 3-0.

"CR7" a marcat 956 de goluri până acum: 5 pentru Sporting Lisabona, 145 la Manchester United, 450 la Real Madrid, 101 pentru Juventus Torino, 143 la naţionala Portugaliei şi 112 la Al-Nassr.

În cele zece meciuri jucate în actuala ediţie a campionatului saudit el are doisprezece goluri, ceea ce îl face golgheterul competiţiei.

Al Nassr este lider în campionat cu 30 de puncte, la 4 puncte în faţa lui Al Hilal, care ocupă locul 2.