€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Sport Fotbal Cristiano Ronaldo, tot mai aproape de borna de 1.000 de goluri
Data publicării: 13:22 28 Dec 2025

Cristiano Ronaldo, tot mai aproape de borna de 1.000 de goluri
Autor: Mihai Ciobanu

cristiano-ronaldo_04203300 Foto: Agerpres
 

Portughezul şi-a stabilit ca obiectiv să înscrie 1.000 de goluri în toată cariera şi e tot mai aproape de acest lucru.

Cristiano Ronaldo a contribuit decisiv la o nouă victorie pentru Al Nassr, a zecea în tot atâtea meciuri, sâmbătă seara, împotriva lui Al Okhdood, în prima ligă de fotbal a Arabiei Saudite, starul portughez, care va împlini în februarie 41 de ani, fiind acum la doar 44 de goluri de ţinta sa de 1.000, o performanţă pe care nimeni nu a atins-o încă în istoria "sportului-rege", scrie EFE.

Cristiano Ronaldo a marcat în minutele 31 şi 45+3, un al treilea gol, reuşit de conaţionalul său Joao Felix (90+4), consemnând rezultatul final al partidei, 3-0.

"CR7" a marcat 956 de goluri până acum: 5 pentru Sporting Lisabona, 145 la Manchester United, 450 la Real Madrid, 101 pentru Juventus Torino, 143 la naţionala Portugaliei şi 112 la Al-Nassr.

În cele zece meciuri jucate în actuala ediţie a campionatului saudit el are doisprezece goluri, ceea ce îl face golgheterul competiţiei.

Al Nassr este lider în campionat cu 30 de puncte, la 4 puncte în faţa lui Al Hilal, care ocupă locul 2. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cristiano ronaldo
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Cristiano Ronaldo, tot mai aproape de borna de 1.000 de goluri
Publicat acum 24 minute
Incendiu pe Iuliu Maniu, Sector 6. Intervin 16 autospeciale
Publicat acum 38 minute
Ce se întâmplă cu Lukoil? Proprietarii de benzinării din SUA s-au strâns la o ședință specială
Publicat acum 51 minute
Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Brigitte Bardot a murit
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 26 Dec 2025
A fost emis Cod Roșu! Alertă de ultimă oră de la meterologi, județele vizate
Publicat pe 26 Dec 2025
Horoscop 2026. Top trei zodii provocate de soartă
Publicat pe 26 Dec 2025
Accident rutier grav, cu 10 mașini. 27 de persoane implicate, Planul Roșu activat
Publicat pe 27 Dec 2025
Horoscopul banilor 2026. Interviu Cătălina Mărăcineanu, economist și astrolog - VIDEO
Publicat pe 26 Dec 2025
Doi tineri, de 30 și 31 de ani, în stare gravă după ce le-a explodat apartamentul abia renovat. ”S-au lovit de ușa mea, am crezut că sunt hoți”
 
ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

vezi arhiva de editoriale
 
x close