FCSB - Dinamo, ora 20.30. LIVE TEXT "Derby de România"

FCSB întâlneşte formaţia Dinamo, sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 19-a a Superligii. DC News va transmite, în format LIVE TEXT, principalele momente ale partidei. Rămâneţi alături de noi pentru a afla cum se va termina meciul supranumit "Derby de România".

Declaraţiile antrenorilor, înaintea partidei

Antrenorul FCSB, Elias Charalambous: "Nu vedem meciul ca o revanşă, pentru că dacă mă uit la toate derby-urile cu Dinamo avem 9-10 victorii şi o înfrângere. Aşa că nu trebuie să ne gândim la revanşă. Va fi un meci total diferit faţă de ultimul cu Dinamo. Trebuie să ne concentrăm la maximum tactic şi fizic. Când este un derby, nu te mai gândeşti decât la cum să câştigi. Pentru noi e foarte important să câştigăm pentru a urca în clasament, dar în timpul jocului nimeni nu se gândeşte la locurile din clasament sau alte lucruri. Pentru a câştiga cu Dinamo trebuie să câştigăm toate duelurile şi să fim mai buni ca Dinamo. Asta vom încerca să facem mâine. Nu depindem doar de un jucător sau doi pentru a marca. Suntem o echipă şi trebuie să muncim împreună, aceasta este singura modalitate de a ne impune".

Antrenorul echipei Dinamo, Zeljko Kopic: "Se apropie derbyul, suntem într-o formă bună, suntem pozitivi, aşteptăm meciul într-o dispoziţie bună. Mergem acolo să ne luptăm pentru a juca un fotbal bun şi avem toate motivele să fim pozitivi. Este cel mai mare derby din fotbalul românesc, dar am mai jucat şi alte derbyuri şi pregătim la fel fiecare meci.

Dar este un alt nivel al emoţiilor, al energiei şi toată lumea îl aşteaptă. Dacă ne uităm în clasament, poate suntem favoriţi, dar depinde de foarte multe lucruri, depinde de cum va începe meciul, contează ceea ce se va întâmpla în cele 90 şi ceva de minute. Pentru mine în derbyuri nu este niciodată vorba despre favorite.

În derbyuri mai mult sau mai puţin fiecare echipă are 50% şanse să câştige. În acest moment, echipa noastră creşte şi şansele noastre sunt aceleaşi, cei de la FCSB nu au început bine sezonul, dar în ultimele cinci meciuri au ajuns în cea mai bună formă. Au multă calitate şi mă aştept ca ambele echipe să fie la un nivel înalt"