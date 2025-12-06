€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707
 
DCNews Sport Fotbal FCSB - Dinamo, ora 20.30. LIVE TEXT "Derby de România"
Data publicării: 17:48 06 Dec 2025

FCSB - Dinamo, ora 20.30. LIVE TEXT "Derby de România"
Autor: Mihai Ciobanu

fcsb-dinamo-live_75872500 fcsb dinamo live
 

FCSB şi Dinamo se întâlnesc pe Arena Naţională în etapa a 19-a din Superligă.

FCSB întâlneşte formaţia Dinamo, sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 19-a a Superligii. DC News va transmite, în format LIVE TEXT, principalele momente ale partidei. Rămâneţi alături de noi pentru a afla cum se va termina meciul supranumit "Derby de România".

Declaraţiile antrenorilor, înaintea partidei

Antrenorul FCSB, Elias Charalambous: "Nu vedem meciul ca o revanşă, pentru că dacă mă uit la toate derby-urile cu Dinamo avem 9-10 victorii şi o înfrângere. Aşa că nu trebuie să ne gândim la revanşă. Va fi un meci total diferit faţă de ultimul cu Dinamo. Trebuie să ne concentrăm la maximum tactic şi fizic. Când este un derby, nu te mai gândeşti decât la cum să câştigi. Pentru noi e foarte important să câştigăm pentru a urca în clasament, dar în timpul jocului nimeni nu se gândeşte la locurile din clasament sau alte lucruri. Pentru a câştiga cu Dinamo trebuie să câştigăm toate duelurile şi să fim mai buni ca Dinamo. Asta vom încerca să facem mâine. Nu depindem doar de un jucător sau doi pentru a marca. Suntem o echipă şi trebuie să muncim împreună, aceasta este singura modalitate de a ne impune".

Antrenorul echipei Dinamo, Zeljko Kopic: "Se apropie derbyul, suntem într-o formă bună, suntem pozitivi, aşteptăm meciul într-o dispoziţie bună. Mergem acolo să ne luptăm pentru a juca un fotbal bun şi avem toate motivele să fim pozitivi. Este cel mai mare derby din fotbalul românesc, dar am mai jucat şi alte derbyuri şi pregătim la fel fiecare meci.

Dar este un alt nivel al emoţiilor, al energiei şi toată lumea îl aşteaptă. Dacă ne uităm în clasament, poate suntem favoriţi, dar depinde de foarte multe lucruri, depinde de cum va începe meciul, contează ceea ce se va întâmpla în cele 90 şi ceva de minute. Pentru mine în derbyuri nu este niciodată vorba despre favorite.

În derbyuri mai mult sau mai puţin fiecare echipă are 50% şanse să câştige. În acest moment, echipa noastră creşte şi şansele noastre sunt aceleaşi, cei de la FCSB nu au început bine sezonul, dar în ultimele cinci meciuri au ajuns în cea mai bună formă. Au multă calitate şi mă aştept ca ambele echipe să fie la un nivel înalt"

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

fcsb
dinamo
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Concertul lui Smiley care trebuia să aibă loc sâmbătă seara la West Side Christmas Market, anulat
Publicat acum 28 minute
FCSB - Dinamo, ora 20.30. LIVE TEXT "Derby de România"
Publicat acum 40 minute
Traian și Maria Băsescu, gest emoționant la 50 de ani de căsnicie
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Elon Musk spune că Uniunea Europeană trebuie "eradicată". De la ce a pornit furia miliardarului
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Meghan Markle a încercat să-și contacteze tatăl după ce acesta ar fi suferit o amputare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 23 ore si 57 minute
Răsvan Popescu: Bilă albă pentru Iohannis. Și-a spălat păcatele
Publicat pe 04 Dec 2025
Biroul Electoral, veste proastă pentru Cătălin Drulă. A fost admisă cererea de eliminare
Publicat pe 04 Dec 2025
Ultima Lună Plină din 2025. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii afectate
Publicat pe 04 Dec 2025
Cătălin Drulă a picat sub 10% pe Polymarket, arată Andrei Caramitru: Noi, toți, am înnebunit
Publicat pe 04 Dec 2025
Diana Buzoianu, premiată, în timp ce criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Elena Cristian "a rămas mută" în direct la TV
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close