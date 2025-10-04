€ 5.0889
|
$ 4.3349
|

Subcategorii în Sport

 
Data publicării: 18:49 04 Oct 2025

Anunțul lui Ovidiu Sabău după înfrângerea „U” Cluj în fața lui Csikszereda
Autor: Iulia Horovei

ioan ovidiu sabau (1) Sursa foto: Agerpres
 

Antrenorul echipei „U” Cluj a dezvăluit tot după înfrângerea în fața formației nou-promovate, FK Csikszereda, în a 12-a etapă a Superligii.

Antrenorul ardelenilor a declarat, după meci, că echipa are nevoie de o schimbare. Sabău a mărturisit că a avut discuții în trecut cu oficialii clubului privind rezilierea contractului, dar cele două părți nu au ajuns la un acord. Totuși, înfrângerea în fața ciucanilor l-a determinat pe antrenor să ceară, din nou, să plece de la conducerea echipei.

„Echipa are nevoie de altceva”

„Este clar că jucătorii au nevoie de încredere, să fie susținuți. Eu, personal, voi avea o discuție cu conducerea - să reziliem contractul pe cale amiabilă, să găsim o soluție. Am mai cerut acest lucru înainte de a începe campionatul, în perioada de pregătire. Era foarte greu să accepte rezilierea contractului, pentru că a fost un an excepțional. Probabil cel mai bun din istoria acestui club.

Poate că în acest moment va fi mai ușor de acceptat să reziliem contractul. Va trebui să avem niște discuții, pentru că există un contract, niște clauze. Trebuie să am o discuție cu cei din conducere, să găsim o cale, pentru că echipa are nevoie de altceva în acest moment. La cald ar fi multe de spus, deci n-aș vrea să-mi pară rău. Transferuri nu mai pot fi făcute”, a declarat antrenorul „șepcilor roșii”, după înfrângere. 

Prima victorie a ciucanilor în Superliga

Sâmbătă după-amiază, FK Csikszereda a obținut prima sa victorie în Superliga, scor 2-1 (1-0) cu Universitatea Cluj, la Miercurea Ciuc, într-un meci care contează pentru etapa a 12-a.

Ciucanii, care veneau după patru egaluri consecutive, au părăsit astfel pentru moment locurile direct retrogradabile.

Golurile echipei antrenate de Robert Ilyes au fost înscrise de maghiarul Szabolcs Szalay (20) și de slovacul Jozef Dolny (46). Pentru „U” a înscris atacantul moldovean Virgiliu Postolachi (90+5), la prima sa reușită în tricoul echipei clujene.

„Șepcile roșii” mai marcaseră un gol (84), prin Jonathan Cisse, dar a fost anulat pentru ofsaid la Alexandru Chipciu.

„U” nu a mai câștigat de patru etape în acest sezon, având două egaluri și două eșecuri, potrivit Agerpres.

Rămâne de văzut dacă Ioan Ovidiu Sabău, care a marcat al 329-lea meci ca antrenor pe prima scenă a fotbalului românesc, sâmbătă, va continua la cârma echipei. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

superliga romaniei
superliga
ioan ovidiu sabau
antrenorul ovidiu sabau
ovidiu sabau
fotbal
etapa a 12-a
u cluj
universitatea cluj
miercurea ciuk
fk csikszereda
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 23 minute
Georgia, zguduită de proteste masive în ziua alegerilor locale
Publicat acum 27 minute
Cine e posibila primă femeie prim-ministru a Japoniei
Publicat acum 49 minute
Traian Băsescu spune că statul paralel nu există: E o copilărie
Publicat acum 51 minute
Apple și Amazon profită de ”shutdown”-ul guvernului Trump
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Impozitul progresiv, soluție sau capcană? Avertismentul unui expert: Va crește sărăcia în România
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Oct 2025
Monica Pop, avertisment privind o vitamină: Când m-am îmbolnăvit de cancer, nivelul acestui element era 3
Publicat pe 02 Oct 2025
Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ
Publicat pe 02 Oct 2025
Ce ascund gafele virale ale lui Nicușor Dan. Bogdan Chirieac: Este evident că îl deranjează!
Publicat pe 02 Oct 2025
Rutte, șeful NATO, s-a răstit la un lider european care a invocat Articolul 4 din tratat
Publicat pe 02 Oct 2025
Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum
 
alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close