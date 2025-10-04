Anunțul lui Ovidiu Sabău după înfrângerea „U” Cluj în fața lui Csikszereda

Antrenorul ardelenilor a declarat, după meci, că echipa are nevoie de o schimbare. Sabău a mărturisit că a avut discuții în trecut cu oficialii clubului privind rezilierea contractului, dar cele două părți nu au ajuns la un acord. Totuși, înfrângerea în fața ciucanilor l-a determinat pe antrenor să ceară, din nou, să plece de la conducerea echipei.

„Echipa are nevoie de altceva”

„Este clar că jucătorii au nevoie de încredere, să fie susținuți. Eu, personal, voi avea o discuție cu conducerea - să reziliem contractul pe cale amiabilă, să găsim o soluție. Am mai cerut acest lucru înainte de a începe campionatul, în perioada de pregătire. Era foarte greu să accepte rezilierea contractului, pentru că a fost un an excepțional. Probabil cel mai bun din istoria acestui club.

Poate că în acest moment va fi mai ușor de acceptat să reziliem contractul. Va trebui să avem niște discuții, pentru că există un contract, niște clauze. Trebuie să am o discuție cu cei din conducere, să găsim o cale, pentru că echipa are nevoie de altceva în acest moment. La cald ar fi multe de spus, deci n-aș vrea să-mi pară rău. Transferuri nu mai pot fi făcute”, a declarat antrenorul „șepcilor roșii”, după înfrângere.

Prima victorie a ciucanilor în Superliga

Sâmbătă după-amiază, FK Csikszereda a obținut prima sa victorie în Superliga, scor 2-1 (1-0) cu Universitatea Cluj, la Miercurea Ciuc, într-un meci care contează pentru etapa a 12-a.

Ciucanii, care veneau după patru egaluri consecutive, au părăsit astfel pentru moment locurile direct retrogradabile.

Golurile echipei antrenate de Robert Ilyes au fost înscrise de maghiarul Szabolcs Szalay (20) și de slovacul Jozef Dolny (46). Pentru „U” a înscris atacantul moldovean Virgiliu Postolachi (90+5), la prima sa reușită în tricoul echipei clujene.

„Șepcile roșii” mai marcaseră un gol (84), prin Jonathan Cisse, dar a fost anulat pentru ofsaid la Alexandru Chipciu.

„U” nu a mai câștigat de patru etape în acest sezon, având două egaluri și două eșecuri, potrivit Agerpres.

Rămâne de văzut dacă Ioan Ovidiu Sabău, care a marcat al 329-lea meci ca antrenor pe prima scenă a fotbalului românesc, sâmbătă, va continua la cârma echipei.