€ 5.0856
|
$ 4.3800
|

Subcategorii în Sport

 
Data actualizării: 17:13 30 Oct 2025 | Data publicării: 16:31 30 Oct 2025

Daniel Pancu, noul antrenor al CFR Cluj
Autor: Andrei Itu

fotbal1_02174000
 

Daniel Pancu este noul antrenor al echipei CFR Cluj, a anunțat clubul din Gruia.

Inițial, s-a afirmat, în spațiul public, că Dan Petrescu ar urma să revină la CFR Cluj, dar șefii clubului din Gruia l-au ales pe fostul selecționer al naționalei Under 21. 

Mesajul transmis de CFR Cluj la instalarea lui Daniel Pancu

”Bun venit în familia CFR, Daniel Pancu!

CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că Daniel Pancu este noul nostru antrenor.

În ultimii doi ani, fostul internațional a fost selecționerul Naționalei de Tineret a României, alături de care a participat la Campionatul European U21 din Slovenia. Anterior, Daniel Pancu a mai pregătit România U20, dar și formațiile Rapid București și Poli Iași.

Noul nostru antrenor își va intra în atribuții începând de sâmbătă, după partida cu Dinamo. Îi urăm, pe această cale, mult succes, cât mai multe reușite și amintiri frumoase alături de noi!”, a transmis CFR Cluj, pe o rețea socială.

Cine este Daniel Pancu, noul antrenor de la CFR Cluj

Daniel Pancu s-a născut pe 17 august 1977, în Iași. Daniel Pancu este considerat una dintre figurile emblematice ale fotbalului românesc din anii 2000. El și-a început cariera la Politehnica Iași, însă a devenit celebru la Rapid București, unde a câștigat mai multe trofee, respectiv campionatul României, Cupa României și Supercupa României.  Daniel Pancu a jucat și în străinătate, la Beşiktaş Istanbul, unde a fost iubit de suporteri, precum și în Rusia, Bulgaria și Cipru.

După retragerea din activitate, Daniel Pancu a devenit antrenor, la echipe precum Rapid București și Politehnica Iași. 

Citiți și - Arabia Saudită ridică primul „stadion din cer”: O arenă la 350 de metri altitudine ce va costa 1 miliard de dolari

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

daniel pancu
nou antrenor CFR Cluj
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Macron s-a prăbușit în sondaje: Cel mai slab cotat președinte francez din ultimii 50 de ani
Publicat acum 5 minute
Epuizare și burnout. Dr. Adela Ciobanu, la Academia de Sănătate
Publicat acum 21 minute
Lukoil pleacă din România, confirmă Ministerul Energiei. Își vinde toate activele internaționale
Publicat acum 22 minute
Lovitură în instanță pentru Călin Georgescu. Scandal uriaș în fața Tribunalului. Reacția Jandarmeriei, acuzată că bate femei
Publicat acum 25 minute
Centura Verde București–Ilfov: A fost semnat protocolul. ”Este un moment istoric. Un pas real, după 15 ani”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Oct 2025
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 28 Oct 2025
Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău
Publicat pe 28 Oct 2025
Mesajul lui Adrian Năstase, după ce nu a fost invitat la inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului
Publicat pe 28 Oct 2025
Noi detalii despre Ștefania Manolescu (Szabo): Managerul spitalului, precizări despre condițiile de muncă și ultimul consult
Publicat pe 28 Oct 2025
Ultimele clipe cu medicul Ștefania Manolescu (Szabo) în viață - video în articol
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close