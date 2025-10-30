Daniel Pancu, noul antrenor al CFR Cluj

Inițial, s-a afirmat, în spațiul public, că Dan Petrescu ar urma să revină la CFR Cluj, dar șefii clubului din Gruia l-au ales pe fostul selecționer al naționalei Under 21.

Mesajul transmis de CFR Cluj la instalarea lui Daniel Pancu

”Bun venit în familia CFR, Daniel Pancu!

CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că Daniel Pancu este noul nostru antrenor.

În ultimii doi ani, fostul internațional a fost selecționerul Naționalei de Tineret a României, alături de care a participat la Campionatul European U21 din Slovenia. Anterior, Daniel Pancu a mai pregătit România U20, dar și formațiile Rapid București și Poli Iași.

Noul nostru antrenor își va intra în atribuții începând de sâmbătă, după partida cu Dinamo. Îi urăm, pe această cale, mult succes, cât mai multe reușite și amintiri frumoase alături de noi!”, a transmis CFR Cluj, pe o rețea socială.

Cine este Daniel Pancu, noul antrenor de la CFR Cluj

Daniel Pancu s-a născut pe 17 august 1977, în Iași. Daniel Pancu este considerat una dintre figurile emblematice ale fotbalului românesc din anii 2000. El și-a început cariera la Politehnica Iași, însă a devenit celebru la Rapid București, unde a câștigat mai multe trofee, respectiv campionatul României, Cupa României și Supercupa României. Daniel Pancu a jucat și în străinătate, la Beşiktaş Istanbul, unde a fost iubit de suporteri, precum și în Rusia, Bulgaria și Cipru.

După retragerea din activitate, Daniel Pancu a devenit antrenor, la echipe precum Rapid București și Politehnica Iași.

Citiți și - Arabia Saudită ridică primul „stadion din cer”: O arenă la 350 de metri altitudine ce va costa 1 miliard de dolari