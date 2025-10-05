Universitatea Craiova pierde fotoliul de lider în Superligă. FCSB s-a impus pe Arena Naţională





Unicul gol al partidei a fost reuşit Florin Tănase (39 - penalty), după un fault comis de Vladimir Screciu asupra lui Alexandru Stoian, dictat la sesizarea arbitrajului video.



Campioana a mai primit un penalty (7), după un duel între Oleksandr Romanciuk şi Daniel Bîrligea, dar arbitrul Istvan Kovacs a revenit asupra deciziei după ce a urmărit reluările.



În min. 78, portarul Pavlo Isenko a apărat penalty-ul executat de Tănase, acordat gazdelor după un henţ comis de Florin Ştefan la şutul lui David Miculescu, sesizat de VAR.



Universitatea a jucat mai bine de jumătate de oră în inferioritate numerică, Alexandru Cicâldău primind al doilea cartonaş galben în min. 58.



FCSB a mai avut ocazii de gol prin Bîrligea (57, 59), dar de fiecare dată s-a opus Isenko.



Oaspeţii au fost aproape de gol prin Samuel Teles (11), Cicâldău (28) şi Steven Nsimba (62), scrie Agerpres.



Universitatea a obţinut un singur punct în ultimele trei etape şi are doar o victorie în ultimele şase meciuri în toate competiţiile, două egaluri şi trei eşecuri (trei fără gol marcat).



FCSB a reuşit în premieră în acest sezon două victorii consecutive.



FC FCSB - Universitatea Craiova 1-0 (1-0), Arena Naţională - Bucureşti

A marcat: Florin Tănase (39 - penalty).

Florin Tănase a ratat un penalty în min. 78 (a apărat Pavlo Isenko).

Cartonaş roşu: Alexandru Cicâldău (Universitatea, 58).

Arbitru: Istvan Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Ferencz Tunyogi (Zalău); al patrulea oficial: Sorin Vădana (Cluj-Napoca)

Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Olteniţa)

Observatori: Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Eduard Alexandru (Ploieşti) - LPF