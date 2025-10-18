Antrenorul Rapidului, afectat de explozia devastatoare din Rahova. "Am început să-i sun"

Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă, a vorbit cu emoție despre tragedia produsă în cartierul Rahova, acolo unde o explozie a distrus parțial un bloc cu opt etaje. Acesta a mărturisit că are rude care locuiesc în apropierea zonei afectate și că a trăit clipe de neliniște până când a reușit să afle că toți sunt în siguranță.

„O parte din copilăria mea a fost în Rahova. Când am aflat, iniţial am citit mesajul greşit trimis de un prieten dinamovist, alături de care am jucat. Eram atent la altceva şi când am văzut mai bine că s-a produs accidentul tragic am început să-i sun pe tatăl meu, pe fraţii mei, care stau acolo.

Antrenorul Rapidului: Este un accident tragic şi nu ar trebui să se întâmple în ţara noastră

Am reuşit să vorbesc cu ei, mi-au spus că sunt bine. Vreau să-mi exprim gândurile pentru familiile îndoliate. Inima mea este alături de ei. Autorităţile au reacţionat destul de repede, i-au ajutat. Este un accident tragic şi nu ar trebui să se întâmple în ţara noastră", a declarat Gâlcă în cadrul unei conferinţe de presă.

Reamintim că devastoatoarea explozie s-a produs într-un bloc situat pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei. Clădirea a suferit distrugeri majore, mai ales la etajele 5 și 6, care au fost aproape complet spulberate, iar structura imobilului riscă să cedeze.

În urma exploziei de vineri, au decedat trei persoane. Numărul victimelor a ajuns la 20, dintre care 15 persoane au fost transportate la spital, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență.