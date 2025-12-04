CM 2026: Patru legende ale sportului nord-american participă la tragerea la sorți de vineri

Fostul star al fotbalului american Tom Brady, legendarul hocheist canadian Wayne Gretzky, marea legendă a baschetului nord-american Shaquille O'Neal și marele jucător de baseball Aaron Judge, încă în activitate, vor lua parte la tragerea la sorți care va avea loc la Washington.

Turneul final al Cupei Mondiale din 2026 va prinde contur, vineri, odată cu configurarea celor 12 grupe, încă șase echipe urmând să se califice în martie pentru această ediție găzduită în comun de SUA, Mexic și Canada.

Tragerea la sorți are loc la John F. Kennedy Center for the Performing Arts, iar amfitrionul evenimentului va fi Rio Ferdinand, fostul căpitan al naționalei Angliei.

Să prezidez această tragere la sorți istorică este o onoare incredibilă, a spus Rio Ferdinand.

Ca jucător, am trăit pentru aceste scene internaționale, acum sunt smerit să îndeplinesc un rol diferit, un rol special împreună cu o asistență incredibilă pentru dezvăluirea celor 12 grupe de câte patru echipe pe care întreaga planetă le așteaptă, a spus fostul fundaș al Manchester United, potrivit Agerpres.

Brady, de șapte ori câștigător al Super Bowl-ului, a declarat că participarea la această tragere la sorți este o onoare incredibilă și o șansă de a ajuta la stabilirea parcursului pentru un turneu care aduce laolaltă lumea așa cum nimeni nu reușește.

Formatul Cupei Mondiale s-a extins de la 32 la 48 de echipe, acum disputându-se 104 meciuri față de 64, și va avea loc în intervalul 11 iunie - 19 iulie.

Cupa Mondială atrage în mod tradițional personalități emblematice retrase din activitatea sportivă, adesea provenind din fotbal. Prin alegerea unui star ale cărui rădăcini sportive sunt în sportul nord-american, FIFA îmbină cultura sportivă a celor trei națiuni gazdă.

Segmentul de divertisment al ceremoniei, la care este așteptat să ajungă și președintele american Donald Trump, va fi găzduit de modelul german și vedeta de televiziune Heidi Klum. (Claudia Calotă)