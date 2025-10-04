Ianis Hagi a înscris primul său gol pentru Alanyaspor

Internaționalul român Ianis Hagi a înscris primul său gol în campionatul Turciei, în partida pe care Alanyaspor a încheiat-o la egalitate, 2-2, pe terenul formației Genclerbirligi, la Ankara, în etapa a 8-a din Super Lig.

Hagi a deschis scorul în minutul 14, cu un șut spectaculos din lovitură liberă de la aproximativ 22 de metri.

Pentru echipa oaspete a mai punctat sud-coreeanul Ui-jo Hwang (min. 69), în timp ce pentru gazde au înscris Zan Zuzek (66) și Mbaye Niang (76).

Mijlocașul român a primit un cartonaș galben în minutul 60 și a fost înlocuit în minutul 77, după o evoluție solidă. În actualul sezon, Hagi a bifat patru apariții pentru Alanyaspor.

De asemenea, fundașul român Umit Akdag a fost integralist pentru oaspeți și a văzut un cartonaș galben în minutul 16.

După acest rezultat, Alanyaspor se află pe locul 9 în clasament, cu 10 puncte acumulate.