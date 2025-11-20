Trump are pe "lista neagră" încă o țară calificată la CM 2026, după Iran

Haiti a obținut o calificare istorică la Cupa Mondială, turneu organizat concomitent de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada în 2026.

Haiti, la a doua participare la Cupa Mondială

După victoria contra Nicaragua, scor final 2-0, cei din Haiti trebuiau să obțină un rezultat favorabil în meciul Costa Rica - Honduras. Fotbaliștii s-au strâns la mijlocul terenului și au urmărit împreună finalul celeilalte partide. După ce rezultatul de egalitate s-a confirmat, a început o mare sărbătoare pe gazon.

Haiti este abia la a doua performanță de acest fel, țara insulară din Caraibe a mai participat doar la ediția din 1974 a Campionatului Mondial de Fotbal.

Haiti are o populație de aproximativ 12 milioane de oameni, însă există restricții pentru aceștia pentru a intra în SUA, una dintre țările care vor organiza CM 2026.

Restricții severe pentru cetățenii din Haiti pentru a intra în SUA

Presa britanică a subliniat că Haiti se află pe "lista neagră" a președintelui Donald Trump, existând restricții severe pentru cetățenii țării, pentru că președintele SUA consideră că prezența lor aduce un mare risc.

Fotbaliștii din Haiti și cei din echipa tehnică a naționalei vor face o excepție, însă aceștia nu vor putea avea parte de sprijinul conaționalilor săi pe pământ american, la CM 2026.

Începând cu 9 iunie 2025, există o ”proclamație prezidențială” care suspendă emiterea de vize pentru cetățenii din mai multe țări, inclusiv Haiti, atât vize imigrante, cât și non-imigrante. Există excepții: spre exemplu, pentru vize diplomatice, rude apropiate (soți/copii/părinți de cetățeni SUA), adopții de către cetățeni americani etc.

Iran și Haiti, în aceeași situație

De menționat este că Haiti este a doua țară calificată la Cupa Mondială 2026 care se află în această situație, după Iran.

Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada vor fi gazdele Cupei Mondiale 2026.

România își află astăzi adversara din semifinalele barajului pentru CM 2026

În acest moment, sunt cunoscute 42 din cele 48 de naționale participante. Ultimele 6 echipe calificate vor fi stabilite în urma barajelor europene şi intercontinentale. România își află astăzi adversara din semifinale, într-o tragere la sorți care începe la ora 14:00. România poate întâlni, în deplasare, într-o singură manșă, Ucraina, Turcia, Danemarca sau Italia.

Vezi și - CM 2026: Care sunt cele 42 din cele 48 de echipe participante