€ 5.0889
|
$ 4.3980
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0889
|
$ 4.3980
 
DCNews Sport Trump are pe "lista neagră" încă o țară calificată la CM 2026, după Iran
Data publicării: 09:43 20 Noi 2025

Trump are pe "lista neagră" încă o țară calificată la CM 2026, după Iran
Autor: Andrei Itu

Trump are pe Donald Trump / Sursa foto: Agerpres
 

Cetățenii unei țări calificate, după 52 de ani, la Cupa Mondială 2026, au restricții severe de a intra pe teritoriul SUA.

Haiti a obținut o calificare istorică la Cupa Mondială, turneu organizat concomitent de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada în 2026.

Haiti, la a doua participare la Cupa Mondială

După victoria contra Nicaragua, scor final 2-0, cei din Haiti trebuiau să obțină un rezultat favorabil în meciul Costa Rica - Honduras. Fotbaliștii s-au strâns la mijlocul terenului și au urmărit împreună finalul celeilalte partide. După ce rezultatul de egalitate s-a confirmat, a început o mare sărbătoare pe gazon.

Haiti este abia la a doua performanță de acest fel, țara insulară din Caraibe a mai participat doar la ediția din 1974 a Campionatului Mondial de Fotbal. 

Haiti are o populație de aproximativ 12 milioane de oameni, însă există restricții pentru aceștia pentru a intra în SUA, una dintre țările care vor organiza CM 2026.

Restricții severe pentru cetățenii din Haiti pentru a intra în SUA

Presa britanică a subliniat că Haiti se află pe "lista neagră" a președintelui Donald Trump, existând restricții severe pentru cetățenii țării, pentru că președintele SUA consideră că prezența lor aduce un mare risc.

Fotbaliștii din Haiti și cei din echipa tehnică a naționalei vor face o excepție, însă aceștia nu vor putea avea parte de sprijinul conaționalilor săi pe pământ american, la CM 2026.

Începând cu 9 iunie 2025, există o ”proclamație prezidențială” care suspendă emiterea de vize pentru cetățenii din mai multe țări, inclusiv Haiti, atât vize imigrante, cât și non-imigrante. Există excepții: spre exemplu, pentru vize diplomatice, rude apropiate (soți/copii/părinți de cetățeni SUA), adopții de către cetățeni americani etc.

Iran și Haiti, în aceeași situație

De menționat este că Haiti este a doua țară calificată la Cupa Mondială 2026 care se află în această situație, după Iran.

Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada vor fi gazdele Cupei Mondiale 2026.

România își află astăzi adversara din semifinalele barajului pentru CM 2026

În acest moment, sunt cunoscute 42 din cele 48 de naționale participante. Ultimele 6 echipe calificate vor fi stabilite în urma barajelor europene şi intercontinentale. România își află astăzi adversara din semifinale, într-o tragere la sorți care începe la ora 14:00. România poate întâlni, în deplasare, într-o singură manșă, Ucraina, Turcia, Danemarca sau Italia. 

Vezi și - CM 2026: Care sunt cele  42 din cele 48 de echipe participante

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

haiti
donald trump
cupa mondiala de fotbal 2026
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Arta de a trăi frumos: De ce mobilierul italian rămâne simbolul eleganței absolute
Publicat acum 22 minute
Cine este Ciprian Ciucu. Portret de candidat la alegerile de la Primăria Capitalei
Publicat acum 25 minute
Judecătoare pensionară de 51 de ani a ucis un tânăr în scaun cu rotile, în parcare. A încurcat comenzile
Publicat acum 33 minute
Israel și Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului: 27 de persoane au murit
Publicat acum 34 minute
Buzău: Opt candidați înscriși la alegerile pentru funcția de președinte al CJ
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban, dat afară de Nicușor Dan. A venit confirmarea!
Publicat pe 19 Noi 2025
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în Istanbul, formată din mamă, tată și doi copii de 3 și 6 ani
Publicat pe 18 Noi 2025
”Are gust de pastile. Să se sesizeze careva!”. Probleme pentru Aqua Carpatica. Marile magazine acceptă retururile fără comentarii
Publicat pe 18 Noi 2025
Ludovic Orban rupe tăcerea după despărțirea de Nicușor Dan
Publicat pe 18 Noi 2025
Ciolacu: Dacă se întâmplă așa ceva, votez la vedere moțiunea de cenzură!
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close