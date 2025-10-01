€ 5.0811
Data publicării: 09:47 01 Oct 2025

Liga Campionilor: Inter Milano, Atletico, Bayern și Marseille, victorii clare
Autor: Crişan Andreescu

Inter Captură Inter - Slavia Praga, scor 3 - 0
 

Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, Atletico Madrid, Bayern Munchen și Olympique Marseille, victorii clare, marți, în etapa a doua a Ligii Campionilor, dar surpriza serii a fost produsă de Galatasaray, care a învins-o pe Liverpool cu 1-0.

Inter, finalista ediției trecute, a obținut al doilea său succes în Champions League, 3-0 cu Slavia Praga, pe San Siro, prin dubla lui Lautaro Martinez și golul lui Denzel Dumfries.

Bayern a dispus cu 5-1 de FC Pafos, în Cipru, într-un meci în care mijlocașul român Vlad Dragomir a jucat 66 de minute la gazde. Harry Kane a marcat două goluri pentru bavarezi, Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson și Michael Olise semnând celelalte reușite ale oaspeților. Pentru gazde a înscris croatul Mislav Orsic.

Atletico a învins-o pe Eintracht Frankfurt cu 5-1, după ce câștigase în weekend cu 5-2 derby-ul cu Real Madrid. Giacomo Raspadori, Robin Le Normand, Antoine Griezmann, Giuliano Simeone și Julian Alvarez au punctat pentru colchoneros în absența antrenorului Diego Simeone, suspendat. Golul oaspeților a fost reușit de Jonathan Burkardt.

Olympique Marseille a surclasat-o pe Ajax cu 4-0, golurile fiind marcate de Igor Paixao (două), Mason Greenwood și Pierre-Emerick Aubameyang.

Galatasaray Istanbul s-a impus cu 1-0 în duelul cu Liverpool, cormoranii fiind la al doilea eșec, după 1-2 cu Crystal Palace, în Premier League. Victoria campioanei Turciei a fost adusă de nigerianul Victor Osimhen (16 - penalty).

Chelsea a câștigat și ea la limită cu Benfica Lisabona, 1-0, la Londra, diferența fiind făcută de autogolul columbianului Richard Rios (18).

Bodo/Glimt și Tottenham au terminat la egalitate, 2-2, după ce norvegienii au condus cu 2-0, prin dubla lui Jens Hauge (53, 66). Micky van de Ven (68) și Jostein Gundersen (autogol, 89) au adus un punct pentru londonezi.

Scandinavii au ratat un penalty la 0-0, prin danezul Kasper Hoegh (35).

Meciul a fost o reeditare a semifinalei Europa League din sezonul trecut, câștigată de Tottenham cu 2-0. Londonezii s-au impus atunci și la Londra, în prima manșă, cu 3-1.

Rezultatele de marți:


Atalanta Bergamo - FC Bruges 2-1
Au marcat: Lazar Samardzic 74 - penalty, Mario Pasalic 87, respectiv Christos Tzolis 38.

Kairat Almatî - Real Madrid 0-5
Au marcat: Kylian Mbappe 25 - penalty, 52, 73, Eduardo Camavinga 83, Brahim Diaz 90+3.

Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt 5-1
Au marcat: Giacomo Raspadori 4, Robin Le Normand 33, Antoine Griezmann 45+1, Giuliano Simeone 70, Julian Alvarez 82 - penalty, respectiv Jonathan Burkardt 37.

Bodo/Glimt - Tottenham Hotspur 2-2
Au marcat: Jens Hauge 53, 66, respectiv Micky van de Ven 68, Jostein Gundersen (autogol) 89.
Kasper Hoegh (Bodo/Glimt) a ratat un penalty în min. 35 (peste poartă).

Chelsea Londra - Benfica Lisabona 1-0
A marcat: Richard Rios (autogol) 18.
Cartonaș roșu: Joao Pedro (Chelsea) 90.

Galatasaray Istanbul - Liverpool 1-0
A marcat: Victor Osimhen 16 - penalty.

Inter Milano - Slavia Praga 3-0
Au marcat: Lautaro Martinez 30, 65, Denzel Dumfries 34.

Olympique Marseille - Ajax Amsterdam 4-0
Au marcat: Igor Paixao 6, 12, Mason Greenwood 26, Pierre-Emerick Aubameyang 52.

FC Pafos - Bayern Munchen 1-5
Au marcat: Mislav Orsic 45, respectiv Harry Kane 15, 34, Raphael Guerreiro 20, Nicolas Jackson 31, Michael Olise 69.

Miercuri vor avea loc celelalte meciuri ale rundei, Qarabag FK - FC Copenhaga, Union Saint-Gilloise - Newcastle United (ambele de la 19:45), AS Monaco - Manchester City, Arsenal - Olympiakos Pireu, FC Barcelona - Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven, Borussia Dortmund - Athletic Bilbao, Napoli - Sporting Lisabona, Villarreal - Juventus (toate de la 22:00).

Clasament


loc echipa M V E Î GM-GP P


1 Bayern Munchen 2 2 0 0 8-2 6
2 Real Madrid 2 2 0 0 7-1 6
3 Inter Milano 2 2 0 0 5-0 6
4 Tottenham Hotspur 2 1 1 0 3-2 4
5 Paris Saint-Germain 1 1 0 0 4-0 3
6 Atletico Madrid 2 1 0 1 7-4 3
7 Olympique Marseille 2 1 0 1 5-2 3
8 Sporting Lisabona 1 1 0 0 4-1 3
9 FC Bruges 2 1 0 1 5-3 3
10 Union Saint-Gilloise 1 1 0 0 3-1 3
11 Arsenal 1 1 0 0 2-0 3
12 Manchester City 1 1 0 0 2-0 3
13 Qarabag FK 1 1 0 0 3-2 3
14 FC Barcelona 1 1 0 0 2-1 3
15 Eintracht Frankfurt 2 1 0 1 6-6 3
16 Liverpool 2 1 0 1 3-3 3
17 Chelsea 2 1 0 1 2-3 3
18 Galatasaray 2 1 0 1 2-5 3
19 Atalanta 2 1 0 1 2-5 3
20 Bodo/Glimt 2 0 2 0 4-4 2
21 Borussia Dortmund 1 0 1 0 4-4 1
22 Juventus 1 0 1 0 4-4 1
23 Bayer Leverkusen 1 0 1 0 2-2 1
24 FC Copenhaga 1 0 1 0 2-2 1
25 Olympiakos Pireu 1 0 1 0 0-0 1
26 Slavia Praga 2 0 1 1 2-5 1
27 FC Pafos 2 0 1 1 1-5 1
28 Newcastle United 1 0 0 1 1-2 0
29 Villarreal 1 0 0 1 0-1 0
30 Benfica 2 0 0 2 2-4 0
31 PSV Eindhoven 1 0 0 1 1-3 0
32 Athletic Bilbao 1 0 0 1 0-2 0
33 Napoli 1 0 0 1 0-2 0
34 AS Monaco 1 0 0 1 1-4 0
35 Ajax 2 0 0 2 0-6 0
36 Kairat Almatî 2 0 0 2 1-9 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

Primele opt clasate la finalul fazei principale a competiției se vor califica direct în optimile de finală, iar formațiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa baraje pentru accederea în optimi. (Agerpres)

