DCNews Sport FCSB - Rapid, derby cu miză crucială pe Arena Națională. Fotbalistul giuleștean care îi vrea în play-off pe roș-albaștri
Data actualizării: 15:46 20 Dec 2025 | Data publicării: 15:40 20 Dec 2025

FCSB - Rapid, derby cu miză crucială pe Arena Națională. Fotbalistul giuleștean care îi vrea în play-off pe roș-albaștri
Autor: Andrei Itu

rapid bucuresti suporteri Suporteri Rapid - Foto DC News
 

FCSB - Rapid se dispută, duminică seară, pe Arena Națională.

Derby-ul dintre FCSB și Rapid are o miză mare pentru ambele echipe, în special pentru roș-albaștri care mai speră să prindă un loc în play-off.

Fotbalistul Alex Dobre de la Rapid a prefațat duelul cu roș-albaștrii lui Gigi Becali. Mai mult, el a zis că își dorește ca FCSB să acceadă în play-off.

Se anunță spectacol total în FCSB - Rapid

”Sper să încheiem anul cu o victorie și să le oferim celor care ne susțin cele trei puncte. Se simte rivalitatea înaintea unui astfel de meci. Se simte de la începutul săptămânii, atunci când urmează un derby. De aceea, sper să fie un meci spectaculos, în care fanii să aibă ce vedea, să fie fotbal din ambele părți”, a spus Alex Dobre, într-un interviu pentru Digi Sport TV.

Alex Dobre nu și-ar dori un play-off fără FCSB

Alex Dobre este renumit pentru că este unul dintre rapidiștii care își motivează echipa, înainte de startul meciurilor. Mai mult, el a zis că nu vrea să fie un play-off fără FCSB, după ce se va trage linie la finalul sezonului regulat.

”De multe ori, pot spune că-mi vin vorbele pe moment, dar uneori le mai gândesc pentru a-i motiva. Însă, într-un derby nu ai nevoie de motivație, joci cu inima și cu sufletul (...) Nu mi-aș dori un play-off fără FCSB! Este o echipă cu jucători de valoare, care joacă fotbal, ce ne reprezintă în cupele europene. Sper să avem un play-off interesant, cu meciuri spectaculoase”, a spus Alex Dobre, la postul TV citat.

Vezi și - Gigi Becali a oferit o sumă uriașă de bani unor români, după ”minunea” din FCSB - Feyenoord

fcsb
rapid
superliga
