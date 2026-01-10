€ 5.0887
DCNews Sport Fotbal Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham. Și-a ales noua destinație
Data publicării: 10:05 10 Ian 2026

Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham. Și-a ales noua destinație
Autor: Bogdan Bolojan

radu_dragusin_Ager Sursa: Agerpres

Radu Drăgușin va pleca de la Tottenham. Noul antrenor și concurența acerbă pentru un post de titular nu îi oferă perspective pentru a continua la echipa din Londra.

 

Conform ultimelor informații, s-a ajuns deja la un acord pentru ca Drăgușin să revină în Italia, campionatul unde și-a lansat practic cariera. Drăgușin nu a mai avut "șansa" sezonului trecut, atunci când titularii Micky van de Ven și Romero s-au accidentat pe rând și a putut să lege mai multe meciuri ca titular. Mai mult decât atât, chiar el s-a accidentat grav și a revenit după multe luni de indisponibilitate. Pentru Drăgușin a devenit dificil și să intre din postura de rezervă, pentru că noul antrenor îl preferă ca fundaș central pe austriacul Kevin Danso în cazul în care unul dintre titulari este indisponibil. Pentru că vârsta nu-i permite să stea prea mult fără să joace, decizia lui Drăgușin de a pleca pare cea mai logică mutare.

Radu Drăgușin, la Roma? 

Sky Sport a anunțat, vineri seară, că AS Roma a înaintat o ofertă oficială către Tottenham: împrumut până la finalul sezonului, cu opțiune de transfer definitiv în vară.

Sursele citate susțin că internaționalul român și-ar fi dat deja acordul pentru mutarea în capitala Italiei, unde ar urma să lucreze sub comanda lui Gian Piero Gasperini. Tehnicianul italian îl cunoaște foarte bine pe Drăgușin din perioada petrecută în Serie A și îl consideră o piesă importantă pentru reconstrucția defensivei romane.

Negocierile au fost confirmate și de Florin Manea, impresarul jucătorului, care a declarat că mingea se află acum în terenul clubului englez.

"Așteptăm ca Tottenham să își dea acordul pentru transferul lui Radu la AS Roma înainte de a trece la negocierile finale. Există mai multe oferte pentru el, dar Italia este specială pentru Radu, având în vedere că s-a descurcat foarte bine acolo. El e un gladiator, iar gladiatorii sunt potriviți pentru Roma.

Fiorentina? Cu tot respectul, dar nu ar fi alegerea potrivită pentru Radu. Costă 25 de milioane de euro", a spus Florin Manea, la RaiSport.

În cazul în care Tottenham își va da acordul final, revenirea lui Radu Drăgușin în Serie A ar putea fi oficializată în perioada imediat următoare.

