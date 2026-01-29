Cine transmite la TV FCSB - Fenerbahce? Meciul începe la ora 22:00

FCSB întâlnește Fenerbahce, joi, 29 ianuarie, de la ora 22:00, pe Arena Națională din Capitală.
Formația condusă de Elias Charalambous evoluează astăzi, 29 ianuarie, în Europa League. FCSB întâlnește Fenerbahce, din Turcia, de la ora 22:00, în a opta etapă a fazei prinicipale din UEFA Europa League. Meciul se desfășoară pe Arena Națională din Capitală.
Partida dintre „roș-albaștrii” și formația condusă de Domenico Tedesco poate fi vizionată pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 22:00.
Șansele ca FCSB să se califice în următoarea etapă sunt mici. Echipa patronată de Gigi Becali trebuie să câștige în fața turcilor, joi, pentru a mai spera la calificarea în play-off-ul fazei eliminatorii din Europa League.
FCSB se află pe locul 29, cu 6 puncte, în timp ce Fener a acumulat 11 puncte, după șapte etape, clasându-se pe locul 18. Scoțienii de la Celtic, aflați pe locul 24, ultimul care asigură prezența în play-off, au 8 puncte. Deși formația „roș-albastră” nu e încă eliminată din competiție, doar o victorie cu turcii, astăzi, dar și alte rezultate favorabile din competiție îi mai poate da speranțe la calificare.
Citește și: Prognoza meteo modifică programul în a 24-a etapă a Superligii
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News