Cine transmite la TV FCSB - Fenerbahce? Meciul începe la ora 22:00

Formația condusă de Elias Charalambous evoluează astăzi, 29 ianuarie, în Europa League. FCSB întâlnește Fenerbahce, din Turcia, de la ora 22:00, în a opta etapă a fazei prinicipale din UEFA Europa League. Meciul se desfășoară pe Arena Națională din Capitală.

Digi Sport 1 și Prima Sport 1 transmit meciul FCSB - Fenerbahce din Europa League

Partida dintre „roș-albaștrii” și formația condusă de Domenico Tedesco poate fi vizionată pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 22:00.

FCSB are șanse mici de calificare în următoarea etapă

Șansele ca FCSB să se califice în următoarea etapă sunt mici. Echipa patronată de Gigi Becali trebuie să câștige în fața turcilor, joi, pentru a mai spera la calificarea în play-off-ul fazei eliminatorii din Europa League.

FCSB se află pe locul 29, cu 6 puncte, în timp ce Fener a acumulat 11 puncte, după șapte etape, clasându-se pe locul 18. Scoțienii de la Celtic, aflați pe locul 24, ultimul care asigură prezența în play-off, au 8 puncte. Deși formația „roș-albastră” nu e încă eliminată din competiție, doar o victorie cu turcii, astăzi, dar și alte rezultate favorabile din competiție îi mai poate da speranțe la calificare.

Rezultatele FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles - FCSB, scor 0-1 FCSB - Young Boys, scor 0-2 FCSB - Bologna, scor 1-2 FC Basel - FCSB, scor 3-1 Steaua Roșie Belgrad - FCSB, scor 1-0 FCSB - Feyeenord, scor 4-3 Dinamo Zagreb - FCSB, scor 4-1

