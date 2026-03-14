Când joacă România cu Turcia în barajul pentru CM 2026
Data actualizării: 15:38 14 Mar 2026 | Data publicării: 15:36 14 Mar 2026

Autor: Andrei Itu

radu_dragusin_Ager Sursa: Agerpres

România va juca împotriva Turciei în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, organizat în SUA, Mexic și Canada.

România și Turcia vor disputa o semifinală de baraj într-o singură manșă. Este unul dintre cele mai importante meciuri ale naționalei României în tentativa de calificare la un Campionat Mondial după aproape 28 de ani.

România se pregătește intens pentru meciul cu Turcia 

Naționala României intră în linie dreaptă cu pregătirile pentru meciul de foc contra Turciei.

În spațiul public sunt vehiculate două variante de echipe de start pentru meciul contra Turciei, respectiv:

Varianta 1  echipă de start: Ionuț Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă (Ghiță), Chipciu – Hagi, R. Marin, Stanciu – Man, Bîrligea, Mihăilă.

Varianta 2 echipă de start: I. Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă (Ghiță), Bancu – R. Marin, Hagi, M. Marin – Man, Bîrligea, Mihăilă.

Mircea Lucescu, pe banca naționalei la meciul cu Turcia

Mircea Lucescu a depăşit problemele de sănătate pe care le-a avut şi se va afla pe banca României la meciul de baraj contra Turciei.

„Problema mea, în primul rând, este ca ei să fie sănătoși, în al doilea rând să fie pregătiți și în al treilea rând este un grup de jucători în care eu am mare încredere, chiar dacă rezultatele nu ne-au ajutat. Au fost foarte, foarte multe greșeli de arbitraj, mai ales în meciurile cu Bosnia. Până și cu Austria trebuiau să ne dea penalty în minutul doi sau trei. 

Dacă ne-ar fi dat ceva din ceea ce meritam, aveam alte puncte, pentru că nimeni nu ne-a dominat în maniera în care să se zică: «Au fost mai buni». Noi am făcut niște greșeli destul de mari, care, în mod normal, jucătorii de la nivelul acesta nu le fac. De aceea, sper să trecem peste toate acestea și să avem o atitudine extraordinară”, este cea mai recentă declarație a lui Mircea Lucescu, potrivit ProSport, cu privire la semifinala barajului CM 2026 Turcia - România.

Când și unde se joacă meciul Turcia - România

Meciul decisiv dintre Turcia și România se va disputa pe data de 26 martie 2026, de la ora 19:00, ora României, pe Stadion Beşiktaş Park din Istanbul. Partida se joacă pe terenul Turciei, pentru că turcii au fost desemnați gazde la tragerea la sorți. Toate cele 2.130 de bilete puse la dispoziţie pentru suporterii români la meciul Turcia - România s-au vândut imediat cum au fost puse în vânzare, în aproximativ 20 de secunde, notează FRF.

Ce se întâmplă dacă România câștigă meciul

Miza meciului este una uriașă. Câștigătoarea dintre Turcia și România se califică în finala barajului pentru Cupa Mondială 2026. Finala barajului se joacă pe data de 31 martie 2026. Dacă va trece de Turcia, România va întâlni câștigătoarea meciului Slovacia – Kosovo. De menționat este că doar echipa care câștigă finala barajului va merge la Campionatul Mondial 2026 din SUA, Canada, Mexic.

