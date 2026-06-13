Sorana Cîrstea s-a retras de la turneele de la Berlin și Bad Homburg. Când revine pe teren

Tenismena Sorana Cîrstea, în acțiune la Roland Garros. Sursa foto: Agerpres

Sorana Cîrstea, cea mai bine clasată jucătoare română de tenis în acest moment, a anunțat că se retrage de la două competiții din sezonul de iarbă.

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (18 WTA), în vârstă de 36 de ani, a anunţat, sâmbătă, că s-a retras de la turneele de la Berlin şi Bad Homburg.

Sorana revine pe iarba de la Wimbledon

Românca, care are un an de excepție în ultimul său an de activitate sportivă, va reveni la al treilea turneu major al anului, Wimbledon.

„Din păcate, din cauza unei mici accidentări pe care am suferit-o săptămâna aceasta, sunt nevoită să renunţ la turneele de la Berlin şi Bad Homburg. Aşteptam cu nerăbdare să petrec aceste zile în Germania, dar corpul meu are nevoie de ceva timp pentru a-şi reveni. Ne vedem la Wimbledon”, a notat sportiva pe Instagram.

Turneul de la Berlin este programat în perioada 15 - 21 iunie, în timp ce competiția de la Bad Homburg va avea loc în perioada 21 - 27 iunie.

Wimbledon are loc în perioada 29 iunie - 12 iulie.

Sorana Cîrstea a fost eliminată, vineri, de britanica cu origini românești Emma Răducanu în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 500 de la Londra. Aceasta și-a încheiat sezonul de zgură la Roland Garros, unde a fost învinsă de cea care avea să câștige trofeul, rusoaica Mirra Andreeva.

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