DCNews Sport Sorana Cîrstea părăsește Roland Garros, după un meci de 56 de minute cu Mirra Andreeva

Sorana Cîrstea părăsește Roland Garros, după un meci de 56 de minute cu Mirra Andreeva

Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 02 Iun 2026
sorana cirstea roland garros tenis Tenismena Sorana Cîrstea, în acțiune la Roland Garros. Sursa foto: Agerpres
Tenismena română Sorana Cîrstea (18 WTA) a fost învinsă în sferturi, marți, la Roland Garros, de rusoaica Mirra Andreeva (8 WTA), într-un meci care a durat doar 56 de minute.

Aventura la Paris a jucătoarei române Sorana Cîrstea (18 WTA) s-a încheiat marţi, 2 iunie, la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului, după ce a fost învinsă în sferturi de rusoaica Mirra Andreeva (8 WTA) cu 6-0, 6-3 pe arena Philippe-Chatrier, după 56 de minute de joc.

Sorana Cîrstea, meci fără răspuns în fața Mirrei Andreeva

Andreeva, 19 ani, prima semifinalistă la Roland Garros, a dominat clar jocul, datorită primului serviciu (80%, faţă de 60% al Soranei), al celor 6 mingi de break fructificate din 6 şi al celor 28 de puncte obţinute la retur, faţă de 12 reuşite de Cîrstea.

La 36 de ani, Sorana Cîrstea (locul 18 mondial, cel mai bun clasament al carierei sale), semifinalistă la recentul turneu W.TA 1000 de la Roma, a jucat al doilea său sfert de finală la Roland Garros, la 17 ani după primul.

Andreeva o conduce acum pe Cîrstea cu 2-0 în duelurile directe din circuitul WTA, după victoria obţinută în aprilie, pe zgura turneului WTA 500 de la Linz (Austria), cu 7-6 (4), 4-6, 6-2, notează Agerpres.

Românca, formă uimitoare în ultimul an de activitate

Sorana Cîrstea reușește să înregistreze performanțe fără precedent în carieră, într-un an în care își ia rămas-bun de la tenis. Aceasta și-a anunțat retragerea din circuitul WTA la finalul anului 2026.

Ea a reușit să își treacă în palmares încă un titlu WTA, la începutul anului, la Transylvania Open (WTA 250, Cluj-Napoca). Sorana Cîrstea a câștigat patru trofee 250 WTA în carieră.

sorana cirstea
roland garros
mirra andreeva
