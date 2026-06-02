Acuzațiile care i se aduc șefului Armatei, generalul Vlad Gheorghiță - precizările DNA

Acuzațiile care i se aduc șefului Armatei, generalul Vlad Gheorghiță - precizările DNA

Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 02 Iun 2026
gheorghita vlad general mapn Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, la sediul Secției militare din cadrul Direcției Naționale Anticorupție. Sursa foto: Agerpres
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Vlad Gheorghiță, este urmărit penal de procurorii militari ai Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

Procurorii militari ai Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au anunțat, marți, 2 iunie, că șeful Statului Major al Apărării, generalul Vlad Gheorghiță, a fost pus sub acuzare într-un dosar de complicitate la uzurparea funcției, într-o anchetă ce vizează o posibilă intervenție nelegală în suplimentarea locurilor la buget pentru o instituție de învățământ militar. El a fost audiat, astăzi, la sediul DNA.

„La data de 02.06.2026, procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiuni de corupție săvârșite de militari, i-au adus la cunoștință generalului VLAD GHEORGHIȚĂ, șef al Statului Major al Apărării din cadrul M.Ap.N., calitatea de suspect într-un dosar penal instrumentat la nivelul acestui serviciu, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la uzurparea funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit”, se arată într-un comunicat emis, marți, de DNA.

Acuzațiile aduse lui Vlad Gheorghiță

Potrivit DNA, generalul Vlad Gheorghiță ar fi facilitat suplimentarea locurilor la buget, ceea ce a permis trecerea a 20 de candidați de pe locurile cu taxă pe cele finanțate de stat.

„În cursul lunii iulie 2025, generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării din cadrul M.Ap.N., prin actele sale de complicitate, ar fi înlesnit emiterea și semnarea de către general-locotenent Berdilă Iulian, locțiitorul pentru operații și instrucție al Șefului Statului Major al Apărării, a unei solicitări adresate Ministerului Educației și Cercetării, privind suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București - Facultatea de Educație Fizică și Sport, cu depășirea limitelor atribuțiilor conferite de legislație, în condițiile în care, solicitarea în cauză era atributul exclusiv al Direcției Generale Management Resurse Umane, structură centrală în cadrul M.Ap.N.

Înscrisul oficial emis în condițiile mai sus descrise ar fi determinat luarea deciziei pentru suplimentarea cu un număr de 20 de locuri de la buget, prin promovarea candidaților admiși inițial pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate.

Prin această modalitate, ar fi fost vătămate interesele legitime ale Ministerului Apărării Naționale, prin afectarea relațiilor instituționale, și, corelativ, ar fi fost creat un folos necuvenit în beneficiul celor 20 de candidați, prin promovarea acestora, de pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate, urmând ca la finalizarea studiilor universitare, un număr de 3 candidați, să fie încadrați pe posturi de ofițer, la Ministerul Apărării Naționale”, au transmis procurorii DNA.

Generalului Vlad Gheorghiță i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 din Codul de procedură penală.

„Efectuarea în continuare a urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop instituirea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, se mai arată în comunicatul DNA.

