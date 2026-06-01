Politicieni eliminați din joc. Verdictul care a venit după ce cariera politică fusese deja distrusă

Curtea de Apel București a achitat-o pe Simona Man, stabilind clar că: „Fapta nu este prevăzută de legea penală”.

Pentru Simona Man, fost președinte al PPDD și fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, au fost 11 ani de anchete, termene, acuzații, suspiciuni și presiune publică. 11 ani în care și-a purtat numele prin tribunale încercând să demonstreze ceea ce, într-un final, instanța a decis definitiv.

Simona Man a scăpat definitiv de acuzațiile de deturnare de fonduri din subvențiile primite de partidul lui Dan Diaconescu. Curtea de Apel București a decis joi, 28 mai, achitarea acesteia pe motiv că „fapta nu este prevăzută de legea penală”, alături de Liviu Neagu, acuzat de complicitate și spălare de bani. Simona Man a fost acuzată de procurori că a deturnat în perioada 2012-2015 1,43 milioane de lei din subvențiile primite de Partidul Poporului Dan Diaconescu (PP-DD), pe vremea când îl conducea. Alături de ea a fost inculpat și Liviu Robert Neagu, secretarul general al formațiunii politice.

Lista politicienilor scoși din scenă de justiție, ca Simona Man, cu dosarele amânate, iar în final, fapta nu există

În rândurile de mai jos, veți găsi câteva cazuri de politicieni scoși din scenă de justiție.

Fostul preşedinte al ASF Dan Radu Ruşanu a fost achitat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul ASF-Carpatica. Fostul lider PNL Dan Radu Rusanu a stat șapte luni în arest, fiind nevinovat. A fost achitat definitiv pentru că „fapta nu exista”. Dan Radu Ruşanu fusese reținut în 2014 de procurorii DNA într-un dosar cunoscut în spațiul public drept „ASF Carpatica”, ce viza fapte de corupție în legătură cu protecția unei firme de asigurări. Dan Radu Rușanu fusese arestat preventiv, apoi, pentru 11 fapte, printre care constituirea unui grup infracțional organizat și influențarea declarațiilor, favorizarea făptuitorului în formă continuată, folosirea influenței de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere în scopul obținerii pentru altul de foloase necuvenite. Concluzia? A fost arestat șapte luni pentru o faptă inexistentă.

Curtea de Apel Târgu Mureş l-a achitat definitiv pe fostul primar din Târgu Mureş, Dorin Florea, în dosarul finanţării echipei de fotbal locale, trimis în judecată de procurorii anticorupţie în luna decembrie 2015. Instanţa Curţii de Apel Târgu Mureş a rejudecat cauza şi a decis că „fapta nu este prevăzută de legea penală”.

Valeriu Zgonea, fost președinte al Camerei Deputaților, a fost achitat, în dosarul în care era acuzat de trafic de influență - acuzația DNA era că a intervenit pentru numirea fiicei unui consilier județean în Buzău într-o funcție publică importantă. Iniţial, instanţa de fond - Tribunalul Bucureşti - îl condamnase, în februarie 2020, pe Valeriu Zgonea la trei ani de închisoare cu executare, însă Curtea de Apel Bucureşti i-a admis apelul şi a dispus achitarea lui, decizia fiind definitivă. Fapta nu exista nici în acest caz.

Adriean Videanu, fost ministrul al Economiei, și afaceristul Ioan Niculae au fost achitați definitiv în dosarul Romgaz - Interagro, unde cei doi erau acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat și delapidare, prejudiciul fiind, potrivit DIICOT, de peste 280 de milioane de lei. Aceștia primiseră soluție de achitare și la instanța de fond, în decembrie 2022, pe motiv că „fapta nu există”, iar apoi completul de cinci judecători a respins, cu majoritate, apelurile declarate de DIICOT și compania Romgaz.

Completul de 5 ÎCCJ a menținut definitiv achitarea pe „fapta nu există” primită de fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu în dosarul Microsoft, în care DNA l-a acuzat de luare de mită.

Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătății, a fost achitat de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) într-un dosar în care fusese trimis în judecată de DNA pentru că ar fi primit aproape 800.000 de euro mită de la oameni de afaceri, în legătură cu numirea unor manageri de spital și derularea unor contracte din bani publici. Nicolae Bănicioiu a fost achitat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, pe motiv că fapta nu există.

Gabriel Oprea, lider al partidului UNPR, fost ministru al Apărării Naționale și fost ministru al Afacerilor Interne, a fost achitat în dosarul morții polițistului Bogdan Gigină. Curtea de Apel București a decis că ”fapta nu există”. Gabriel Oprea fusese achitat și în primă instanță de Tribunalul București care a decis, de asemenea, că „fapta nu există”. Gabriel Oprea a fost trimis în judecată de DNA, în mai 2018, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, însă dosarul acestuia s-a plimbat pe la mai multe instanţe din motive de procedură, la Judecătoria Sectorului 1 şi apoi Tribunalul Bucureşti. Accidentul s-a petrecut în seara de 20 octombrie 2015. Agentul de poliţie Gigină Bogdan-Cosmin, în vârstă de 28 de ani, a fost implicat într-un accident de circulaţie pe o stradă din municipiul Bucureşti, în urma căruia a suferit o hemoragie cranio-cerebrală, consecinţă a unui traumatism cranio-cerebral şi facial cu fractură craniană, leziuni care au cauzat decesul. La momentul producerii accidentului, victima făcea parte dintr-un dispozitiv de însoţire a ministrului Oprea Gabriel, care preceda în trafic autoturismul în care se afla ministrul. La momentul producerii accidentului, ministrul Oprea Gabriel se deplasa către locuinţa sa, conform DNA.

Curtea de Apel Bucuresti a dispus achitarea pe motiv că fapta nu există a fostului primar al Sectorului 6 Cristian Poteraș, trimis în judecată de procurorul DNA Marius Bulancea pentru luare de mită. Cristian Poteraș a fost trimis în judecată în 28 decembrie 2018, DNA acuzându-l pe acesta de două infracțiuni de luare de mită. Parchetul anticorupție a susținut că, în perioada 2006 - 2007, în calitate de primar al Sectorului 6, ar fi cerut de la o societate comercială înregistrată într-o țară UE suma de 1.000.000 euro, din care ar fi primit 250.000 euro. În schimbul banilor, Poteraș ar fi urmat să emită autorizațiile necesare pentru construirea unui proiect imobiliar. În ceea ce privește a doua faptă de luare de mită, DNA l-a acuzat pe Cristian Poteraș că, în 2009, ar fi pretins de la ceilalți doi inculpați un procent de 15% din contravaloarea plăților efectuate în cadrul unor contracte atribuite către respectiva firma.

Fostul președinte PSD al Consiliului Județean Ialomița, Vasile Silvian Ciupercă, a fost achitat, în final, de Curtea de Apel, pentru că „fapta nu există”, după ce în timpul anchetei fusese reținut, apoi arestat timp de două luni. Acest dosar era făcut în combinația SRI-DNA. Pe 10 februarie 2015, Vasile Silvian Ciupercă a fost reţinut, de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), la sediul instituţiei. A doua zi, La Tribunalul Bucureşti a fost înregistrată propunerea de luare a măsurii arestării preventive faţă de Vasile Silvian Ciupercă şi Gheorghe Vâlcan, la solicitarea DNA, sub acuzaţia comiterii mai multor infracţiuni de corupţie de către fostul preşedinte CJ. Silvian Ciupercă a stat o perioadă de 66 de zile în arest, după care a fost eliberat şi trimis în judecată în iunie 2015. Cercetarea judecătorească s-a încheiat în luna mai 2017, la Tribunal. S-a finalizat cu achitarea faţă de toate acuzaţiile, iar motivarea deciziei (323 de pagini) a fost publicată în mai 2019. Între timp, Vasile Silvian Ciupercă a murit.

Ludovic Orban a fost trimis în judecată pe motiv că i-ar fi cerut lui Tiberiu Urdăreanu 50.000 de euro cash, pentru campania electorală de la alegerile locale pentru Primăria Capitalei, din 2016. El a fost executat de DNA printr-un dosar în care nu există nicio probă împotriva sa. Președintele PNL Ludovic Orban de la acea vreme a fost achitat definitiv pe motiv că fapta nu există. El este un caz fericit pentru că nu a fost scos de pe scena politică.

Curtea de Apel București a confirmat sentința pronunțată de către Tribunalul București, care a declarat-o nevinovată pe Ana Maria Pătru în dosarul deschis de Direcția Națională Anticorupție, Ploiești, în 2017. Fosta președintă a Autorității Electorale Permanente a mai fost acuzată într-un dosar deschis de DNA Ploiești în 2016, în care, de asemenea, a fost achitată definitiv și declarată nevinovată de Curtea de Apel Bucureşti, în urmă cu patru ani. Concluzia instanței în ambele dosare a fost clară: „fapta nu există”.