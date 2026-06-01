Problemele se țin scai de Europolul lui Andreica. După ce liderul din Dâmbovița a fost arestat într-o anchetă DNA, altul de la București a urcat beat la volan

Sunt probleme mari la Europol, sindicatul polițiștilor europeni, o organizație sindicală formată în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru apărarea drepturilor fundamentale și profesionale ale polițiștilor. Schimbarea generațiilor din MAI se pare că nu schimbă și obiceiurile.

Duminică, în presă au apărut informați că un polițist în vârstă de 39 de ani, încadrat la Secția 28 Poliție – Biroul Criminalistic, a fost oprit în trafic în jurul orei 06:30, pe raza orașului Mioveni, județul Argeș. Polițiștii au constatat, în urma testării cu aparatul etilotest, că cel oprit era sub influența alcoolului. Rezultatul indicat a fost de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conform procedurilor legale, acesta a fost transportat la Compartimentul de Primiri Urgențe Mioveni pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Pe numele agentului, a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, faptă prevăzută de articolul 336 alineatul (1) din Codul Penal.

Ar fi vorba chiar despre un lider sindical Europol, conform Mediafax, cu funcția de reprezentant sindical al Europol la nivelul Sectorului 2, respectiv Ionuț Dumitru.

Problemele se țin lanț de Europol

În 23 mai 2026, liderul Europol Dâmboviţa a fost arestat preventiv într-un dosar în care este cercetat de DNA după ce i-ar fi cerut unui alt poliţist 12.000 de euro, sumă din care a primit 10.000 de lei, promiţând că poate interveni pentru ca acesta să fie mutat la un alt inspectorat de Poliţie.

"Agentul de poliţie cercetat de procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi-a început activitatea în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa la data de 01.04.2026, fiind transferat de la IPJ Argeş", anunța Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, conform news.ro, delimitându-se ferm de orice comportament care contravine normelor legale, principiilor de integritate şi valorilor profesiei de poliţist.

Acuzațiile DNA

"În cursul lunii februarie 2026, inculpatul Niculin-Rujoiu Marian, în calităţile menţionate anterior, ar fi pretins de la un alt poliţist suma de 12.000 de euro, din care în cursul lunii martie 2026 ar fi primit suma de 10.000 de lei, în schimbul promisiunii că îşi va exercita influenţa pe care ar fi pretins că o are asupra unor persoane cu funcţii de conducere din cadrul a două inspectorate judeţene de poliţie, pentru a determina aprobarea mutării poliţistului respectiv de la un inspectorat la altul", a arătat DNA.