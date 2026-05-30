DCNews Stiri Internațional După Rusia și China o altă țară propune să preia stocul de uraniu îmbogățit al Iranului
Data publicării: 30 Mai 2026

După Rusia și China o altă țară propune să preia stocul de uraniu îmbogățit al Iranului
Autor: Darius Muresan

Imagine cu harta Iranului Sursa foto: Freepik
Kazahstanul a propus să preia stocul de uraniu înalt îmbogățit al Iranului dacă Washingtonul și Teheranul ajung la un acord privind programul nuclear iranian, a declarat vineri pentru Financial Times directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, consemnează Agerpres și AFP.

Directorul general al AIEA a făcut această declarație după ce s-a întâlnit în capitala Kazahstanului, Astana, cu președintele acestei țări, Kasîm-Jomart Tokaev.

Uraniul îmbogățit al Iranului este una dintre chestiunile cele mai dificile care împiedică un acord menit să pună capăt războiului lansat de SUA și Israel împotriva Iranului, război suspendat printr-un armistițiu în timp ce au loc negocieri mediate de Pakistan. Președintele american Donald Trump cere ca Iranul pur și simplu să predea Statelor Unite stocul său de circa 440 de kilograme de uraniu înalt îmbogățit.

Trump a afirmat vineri că se pregătește să ia o 'decizie finală' asupra unui proiect de acord cu Teheranul pentru a pune capăt războiului și a susținut că textul acestui acord prevede că uraniul înalt îmbogățit al Iranului va fi 'distrus', lucru dezmințit de Iran.

Potrivit Ministerului iranian de Externe, chestiunea nucleară nu a fost inclusă în memorandumul de înțelegere aflat în prezent în discuție cu SUA, dezmințind de asemenea că ar fi fost convenit un acord.

'Discuțiile continuă, dar încă nu a fost convenit un acord definitiv', a declarat presei purtătorul de cuvânt al acestui minister, Esmail Baghaei. De asemenea, a adăugat acesta, 'în stadiul actual, prioritatea noastră este să punem capăt războiului și nu există negocieri asupra chestiunii nucleare'.

Și website-ul american Axios scrie că proiectul de memorandum de înțelegere între SUA și Iran nu rezolvă problema programului nuclear iranian, care va fi abordată ulterior, dar include un angajament din partea Iranului de a nu încerca să obțină arme nucleare.A

