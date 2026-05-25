Cazul educatoarei care a cutremurat R. Moldova: Fostul oficial a cărui soție s-a sinucis, pus sub acuzare

Fostul vicepreședinte al raionului Hâncești din Republica Moldova, Dumitru Vartic, a fost pus sub învinuire în dosarul deschis după moartea soției sale. Reamintim că Ludmila Vatric s-a aruncat de la etaj din cauza violenței soțului.

Dumitru Vartic este cercetat acum pe două capete de acuzare:

1. violență în familie soldată cu tentativă de sinucidere, pentru acțiuni pretins comise în luna noiembrie 2025, când victima ar fi avut o tentativă de sinucidere ca urmare a actelor de violență exercitate asupra acesteia;

2. violență în familie soldată cu sinuciderea victimei la 3 martie 2026.

Precizările procurorilor

"Procuratura Generală anunță că persoana cercetată în cauza penală privind violența în familie soldată cu decesul Liudmilei Vartic a fost pusă sub învinuire la 22 mai 2026 de către procurorul de caz din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Râșcani.

Învinuitului i se impută acțiuni și inacțiuni intenționate comise asupra unui membru de familie, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaționale și al comunicațiilor electronice, manifestate prin izolare, intimidare în scopul impunerii voinței și exercitării controlului asupra victimei, precum și prin interzicerea utilizării bunurilor și resurselor comune, acțiuni care, potrivit acuzării, ar fi determinat tentativa de sinucidere și ulterior sinuciderea victimei.

Fostul oficial are interdicția de a părăsi Republica Moldova

Totodată, în privința învinuitului a fost aplicată măsura preventivă sub formă de obligare de a nu părăsi țara, cu aplicarea consemnului la frontieră.

Urmărirea penală este în continuare în desfășurare, fiind așteptate rezultatele expertizei medico-legale suplimentare în comisie, care urmează să contribuie la stabilirea circumstanțelor relevante pentru investigarea completă și obiectivă a cazului. La fel, după recepționarea tuturor rezultatelor expertizelor dispuse, urmează a fi numită și expertiza psihologico-psihiatrică post mortem", transmite Procuratura Generală a Republicii Moldova într-un comunicat de presă.

Filmul tragediei care a șocat Republica Moldova

Reamintim că Ludmila Vartic, educatoare la o grădiniță din Hâncești, Republica Moldova, a murit după ce s-a aruncat de pe un bloc din Chișinău, pe data de 3 martie. Dumitru Vartic, soțul despre care se spune că a abuzat-o, exercita atunci funcția de vicepreședinte al raionului Hâncești.

Oamenii legii au deschis două procese penale în legătură cu decesul educatoarei. Primul dosar viza circumstanțele morții femeii, iar cel de-al doilea investiga situația din familie, Dumitru Vartic având statut de bănuit în cazul sinuciderii soției sale.